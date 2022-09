Stade de Reims-RC Lens : Grosse inquiétude confirmée à Lens !

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 19:59





À deux jours du déplacement à Reims, Franck Haise s'est présenté devant la presse, ce vendredi midi. Le coach du RC Lens a fait le point sur son groupe.

Le RC Lens face au Stade de Reims avec un absent de taille ?

Dauphin du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens pourrait s’appuyer sur une équipe compétitive dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims. Toutefois, l’entraîneur des Sang et Or pourrait encore composer sans son capitaine, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana. Récemment prolongé jusqu’en juin 2025, le joueur de 27 ans, légèrement touché à un mollet (déchirure de grade un) et absent du groupe en déplacement à Lorient, pourrait encore rater le match contre les hommes d’Oscar Garcia.

« Seko a repris la course, mais comme on est déjà à deux jours du match... Je ne pense pas que l'on va prendre de risque, sauf si demain (samedi), il y avait beaucoup de voyants au vert. On n'est pas dans l'urgence, donc je pense qu'on le laissera travailler en individuel ce week-end », a précisé Franck Haise devant les médias. Outre Seko Fofana, le RCL sera également privé de Wesley Saïd (ischios), Gaël Kakuta (tendon d'Achille) et Adrien Louveau (mollet) pour ce déplacement à Reims. Mais même diminué, le RC Lens fait peur au Stade de Reims comme l’a reconnu son coach.

Stade de Reims-RC Lens : Oscar Garcia voit Lens sur le podium

Après avoir signé son premier succès de la saison à Angers, le Stade de Reims accueille le RC Lens, deuxième du Championnat derrière le Paris SG. Pour l’entraîneur rémois Oscar Garcia, les Sang et Or ont réalisé un recrutement digne d’une équipe taillée pour le podium de Ligue 1.

« Lens ? Ils arrivent ici comme co-leader, c’est leur niveau. Ils n’ont pas perdu leur meilleur joueur, ils ont très bien recruté pour aller chercher le podium. Chaque match est un challenge individuel et collectif », a commenté le technicien portugais. Rendez-vous dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune.