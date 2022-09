Stade Rennais Mercato : La sortie détonante de Genesio sur Laborde

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 00:09





Stade Rennais Mercato : Entraîneur du SRFC, Bruno Genesio s’est exprimé après la signature de Gaëtan Laborde à l’OGC Nice.

Le Stade Rennais a terminé son recrutement estival avec deux nouveaux renforts. Jeudi soir, le SRFC a officialisé les signatures d’Amine Gouiri et de Christopher Wooh. Le premier cité a débarqué dans le cadre d’un échange entre Rennes et l’OGC Nice. Le Gym a récupéré Gaëtan Laborde en provenance du club breton dans le cadre de ce deal. En marge du déplacement sur la pelouse de Troyes, le coach de Rennes a été interrogé suite au départ de Laborde à Nice. Bruno Genesio ne regrette pas le départ de son attaquant.

Le technicien breton se réjouit que le buteur de 28 ans parte relever un nouveau challenge. « Il y a des mercatos où certaines opportunités arrivent pour les joueurs, pour les clubs. C’en était une pour lui, c’en était une pour nous de faire venir Amine et que lui puisse aller à Nice. Je sais que c’était intéressant pour lui. Je ne peux que saluer ce qu’il a fait avec nous l’année dernière, en termes de performance, de comportement. Après, c’est l’histoire du football. C’est l’histoire des clubs. Des joueurs arrivent, d’autres partent », a confié le coach du SRFC en conférence de presse.

Pas de regrets pour Genesio après le transfert de Laborde

Gaëtan Laborde a réalisé un bel exercice pour sa seule saison avec le Stade Rennais. Emballé par la signature d’Amine Gouiri, l’un de ses anciens protégés à Lyon, Bruno Genesio a tenu à remercier l’ancien Montpelliérain. Lequel a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 47 matchs avec l’OGCN. « Je connais très bien Amine, je sais que c’est un joueur qui peut nous apporter beaucoup aussi, dans un autre style, et encore une fois je remercie Gaëtan pour ce qu’il nous a apporté la saison dernière », a souligné l’entraîneur des Rouge et noir.