PSG Mercato : Après sa décision, Navas tient la réponse de Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 15:35





PSG Mercato : Christophe Galtier s’est prononcé sur la situation de Keylor Navas, qui est finalement resté au Paris SG alors qu’il était annoncé à Naples.

PSG Mercato : Keylor Navas va continuer « à travailler dur à Paris »

Relégué au poste de doublure de Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier et annoncé à Naples jusque dans les dernières minutes du mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le gardien de but international costaricain a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux sa détermination à travailler pour aider le club de la capitale.

« Après un été de beaucoup d'incertitudes, le jour est venu de remercier les clubs qui se sont intéressés à moi, valorisant mon travail et ma carrière. C'est une fierté de se sentir si aimé. C'est aussi le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l'équipe autant que possible, sans abandonner et comme d'habitude en donnant le maximum chaque jour », a indiqué l’ancien portier du Real Madrid sur sa page Instagram.

Alors qu’une alternance au poste de gardien avait été mise en place la saison dernière par Mauricio Pochettino, la hiérarchie est beaucoup plus claire cette saison avec Christophe Galtier. Et le nouveau coach des Rouge et Bleu ne compte pas changer ses plans à ce poste.

PSG Mercato : Navas restera numéro 2 derrière Donnarumma

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille du déplacement à Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a clairement laissé entendre qu’il pourrait quelque peu changer les choses dans les cages, avec le départ manqué de Keylor Navas.

« Ça ne change pas la hiérarchie, mais maintenant que le mercato est fini, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de me dire que Keylor doit jouer quelques matches, comme tous les numéros 2 », a déclaré le technicien français avant d’ajouter : « il y a une réflexion sur ça, mais la hiérarchie, elle, reste comme ça. » Keylor Navas est donc fixé sur ce qui l’attend cette saison au Paris Saint-Germain.