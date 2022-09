OM : Après Auxerre, Tudor annonce déjà la couleur pour Tottenham

Publié par Ange A. le 04 septembre 2022 à 07:45





OM Mercato : Igor Tudor a évoqué le prochain match de l’Olympique de Marseille contre Tottenham au sortir de la victoire à Auxerre (0-2).

OM Mercato : Marseille se rassure avant de défier Tottenham

En déplacement à Auxerre, l’Olympique de Marseille a réussi la passe de quatre samedi. L’ OM a dominé l’AJA (0-2) grâce à des réalisations de Gerson et d’Alexis Sanchez. Les Marseillais sont dauphins du PSG, vainqueur à Nantes (0-3). Igor Tudor se satisfait de la victoire même s’il note quelques manquements, notamment au niveau du pressing. « C’est une bonne victoire. Ce n’était pas facile, on venait d’enchaîner trois matchs dans un temps réduit, il fallait être sérieux et solide mentalement, avoir de l’humilité. Notre pressing n’a pas toujours été bon, mais finalement on mérite cette victoire. […] On n’a pas fait un match parfait, mais c’était important de le gagner », a lâché le technicien croate avant de se projeter sur le prochain choc en Ligue des champions contre Tottenham.

Le message de Tudor avant Tottenham

L’Olympique de Marseille reçoit Tottenham mercredi pour la 1re journée de la Ligue des champions. Le coach de l’ OM veut faire bonne figure dans cette compétition. Une bonne entame contre les Spurs pourrait annoncer la couleur pour la suite de la compétition. « On commence avec beaucoup de joueurs en forme. Cette année, la phase de poules se joue sur deux mois. C’est une compétition fantastique, mais il ne faut pas oublier que nous sommes l’équipe du 4e pot dans ce groupe. On veut bien figurer. Pour ça, on a besoin de bien jouer, d’être cohérents sur le terrain. Ça ne sera pas facile contre une équipe du championnat anglais mais nous ferons de notre mieux », a assuré l’entraîneur marseillais. Outre Tottenham, Marseille affrontera également Francfort et le Sporting Lisbonne dans sa poule.