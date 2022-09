PSG : Avant d’affronter la Juve, Al-Khelaïfi critique le Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 00:06





À la veille du choc de Ligue des Champions contre la Juventus, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a lancé une pique au Barça.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi critique l’énorme endettement du Barça

Le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer sa saison européenne avec la réception de la Juventus, mardi soir, à l’occasion de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Mais avant ce choc entre les deux équipes, Nasser Al-Khelaïfi était l’invité de la Fédération Portugaise de Football pour le congrès international « FootballTalks ». Le président du club de la capitale a profité de cette tribune pour évoquer la situation d’endettement de certains clubs européens. Occasion rêvée pour régler ses comptes avec le FC Barcelone et ses dirigeants, notamment l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

« Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain. Grâce à Dieu, ce que nous faisons c’est d’avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l’argent durant le Covid, mais nous n’avons rien à cacher. D’autres clubs ont de grosses dettes. Et c’est le risque, le danger pour le football », a lancé Nasser Al-Khelaïfi dans des propos relayés par RMC Sport.

« Certains sont restés présidents pendant de nombreuses années et sont partis en laissant des dettes à leurs successeurs. Et c’est ce qu’il s’est passé pour des années et des années. C’est le danger pour le football auquel je crois. On doit y faire attention et s’en inquiéter, car c’est un grand danger qui peut détruire le foot. On a besoin des règles pour protéger les clubs, pour protéger le foot en Europe du désastre de ces dettes dans ces clubs », a ajouté le président de l’ECA en référence à l’énorme dette laissée par Maria Bortomeu à son successeur au Barça, Joan Laporta. Toujours en guerre contre la Super League, le dirigeant qatarien a également profité de cette occasion pour tancer les initiateurs de ce projet.

Nasser Al-Khelaïfi en remet une couche sur la Super League

Après le rappel à l’ordre sur l’assainissement dans la gestion des clubs, Nasser Al-Khelaïfi a également levé un coin de voile sur la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, qui sera déployée dès la saison 2024-2025, qui est une réponse contre la politique de la Super League. « Cette nouvelle formule augmente le nombre de jeux de 150% et est déjà un succès. Nous sommes unis dans le sens du développement du football, du respect des fans et des médias, car l'écosystème du football est bien plus grand que deux ou trois clubs. C'est très important pour nous tous », a confié le patron du groupe BeIN.