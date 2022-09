Tottenham-OM : Hugo Lloris lance les hostilités avant le choc !

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2022 à 20:08





Mercredi soir, l’ OM se déplace à Tottenham dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions. Hugo Lloris s’est exprimé sur ce choc.

Tottenham-OM : Hugo Lloris ravi de revenir en Ligue des Champions

Depuis l’intronisation d’Antonio Conte sur le banc de touche en novembre dernier, Tottenham a affiché une nette amélioration et est finalement parvenu à se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant à la 4e place de Premier League la saison dernière. Présent en conférence de presse ce mardi, Hugo Lloris est revenu sur cette progression des Spurs. « Nous avons pu sentir l'amélioration très tôt lorsqu’Antonio Conte et son staff sont arrivés. Ce n'était pas parfait, mais pas à pas nous nous sommes améliorés en équipe (…) Au dernier moment de la saison, nous avons intensifié et nous avons obtenu la qualification pour la Ligue des champions », a-t-il indiqué devant les médias.

D’ailleurs, l’international tricolore savoure le retour de son équipe dans cette compétition européenne après deux saisons infructueuses. « Cela fait deux ans que nous avons disputé cette compétition. Nous sommes tous ravis d'en faire partie, mais nous devons aussi jouer avec ambition (…) Si nous sommes de retour dans cette compétition aujourd'hui, c'est parce que nous le méritons », a ajouté Hugo Lloris.

Tottenham-OM : Hugo Lloris se méfie de Marseille

Sous la houlette d’Antonio Conte, Tottenham semble à présent bien rodé, prêt à aller le plus loin possible sur la scène européenne. Auteurs d’un excellent début de saison en Premier League, avec 4 victoires et 2 nuls en 6 rencontres, les Spurs sont considérés comme les grands favoris du groupe D. Doté d’une armada offensive composée de Son Heung-min, Harry Kane et Richarlison, ils tenteront de s’imposer mercredi soir face à l’Olympique de Marseille pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions.

Malgré tout, l’ancien gardien de but de l’OL et l’OGC Nice se méfie de l’ OM. Hugo Lloris appelle donc à la prudence. « L’OM est très performant. Ils ont changé de style, d’entraîneur. C’est une équipe qui viendra chez nous pour afficher ses ambitions », a-t-il indiqué. S’il a avoué sa méfiance envers le club phocéen, le capitaine des Spurs croit en son équipe et « compte remporter les trois points » demain soir face à Marseille.