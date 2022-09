Larnaca-Stade Rennais : La compo du SRFC avec une belle surprise

Publié par Thomas le 07 septembre 2022 à 15:15





À la veille de Larnaca-SRFC en Ligue Europa, Bruno Genesio a fait le point sur son effectif, donnant de précieux indices sur la compo du Stade Rennais.

Stade Rennais : Kamaldeen Sulemana titulaire contre Larnaca

Premier gros test pour Bruno Genesio et les siens, ce jeudi, contre le club chypriote de Larnaca en Ligue Europa. Après son nul quelque peu décevant face à Troyes en Ligue 1 le week-end dernier, le SRFC souhaite revenir avec un premier succès en compétition européenne. En conférence de presse ce mercredi au côté du capitaine Hamari Traoré, Bruno Genesio a fait état de plusieurs absences importantes dans le groupe qui fera le déplacement demain à Chypre, dont ses deux avant-centres Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri.

" On a Arnaud (Kalimuendo) toujours en reprise, comme Jérémy Doku. Ils avancent bien mais seront forfaits pour le match de demain. Amine Gouiri est suspendu suite à son carton rouge reçu avec l’OGC Nice. On a 3 absents supplémentaires : Lesley Ugochukwu, Jeanuel Belocian et Désiré Doué, qui passent les épreuves du baccalauréat aujourd’hui et demain ", a indiqué le coach breton.

Cette hécatombe en attaque pousse donc l’entraîneur du Stade Rennais a quelques changements dans son onze. Titulaire pour la première fois de la saison contre le Stade Brestois mais moins en vue que ses coéquipiers, Kamaldeen Sulemana va bien débuter sur le flanc gauche de l’attaque Rouge et Noir, comme l’a annoncé Bruno Genesio ce matin. " Il est en progrès, a eu quelques blessures et un passage où il a beaucoup moins joué. Ça reste un très jeune joueur. Il a besoin de confiance même s’il en a naturellement. Il est en progrès, j’aime bien son investissement à l’entraînement depuis quelques temps. Je pense que demain il aura l’occasion de débuter et de montrer qu’il est sur le bon chemin comme je le vois. " En plus du virevoltant ailier ghanéen, le technicien du SRFC a confirmé la titularisation de Steve Mandanda dans les buts.

La compo probable du Stade Rennais contre Larnaca :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, J. Rodon, A. Theate, A. Truffert

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, M. Terrier, K. Sulemana