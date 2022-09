OM Mercato : Jonathan Clauss dévoile les coulisses de son arrivée

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 03:01





OM Mercato : Auteur d’un excellent début de saison, Jonathan Clauss est revenu sur les circonstances de son arrivée à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Longoria, la clé de la signature de Jonathan Clauss

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est renforcé en nombre avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs. Parmi ces nouvelles recrues, il y a notamment Jonathan Clauss. Auteur de deux belles saisons au RC Lens, le latéral droit tricolore s’est engagé pour une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec l’ OM. Le montant de son transfert est estimé à environ 10 millions d’euros, bonus compris. Et son arrivée fait beaucoup de bien au club phocéen.

Puissant, rapide et très athlétique, Jonathan Clauss s’est très vite imposé comme une pièce fondamentale de la formation d’Igor Tudor, en enchainant de belles prestations dans le couloir droit. Qu’il se charge lui-même de porter le ballon jusqu’au camp adverse ou qu’il soit trouvé dans la profondeur, son apport offensif est une aubaine pour les Phocéens. Pourtant, sa venue n’était pas chose aisée. Plusieurs cadors européens, tels que l’Atlético Madrid, Manchester United ou encore Chelsea, souhaitaient le recruter.

S’il a finalement fait le choix de s’engager en faveur de l’ OM, Jonathan Clauss a surtout été convaincu par le discours d'un homme. Le président Pablo Longoria a joué un rôle décisif dans son choix. « Quand il m’a appelé, j’ai senti qu’il voulait faire de Marseille, qui est déjà un grand club, un club encore plus grand." L'ancien joueur des Sang et Or a ajouté dans les colonnes du journal Le Parisien : « Il me disait : « Quand je vois ton jeu, j’ai l’impression que tu en veux encore plus.» Et moi, j’ai appris à être comme ça depuis petit : à partir du moment où j’ai eu la chance de gratter un petit niveau par-ci par-là, j’ai pris goût à vouloir encore grimper. Évidemment, l’échelle est différente : lui est président, moi joueur ».

OM Mercato : Jonathan Clauss a accepté de baisser son salaire

Convaincu par le président de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a même décidé de baisser son salaire en vue de faciliter son transfert. Il a lui-même confirmé cette information. « Oui, j’ai baissé mon salaire. Il y a eu des discussions (…) ça s’est fait naturellement, il n’y a pas eu de problèmes en particulier », a-t-il ajouté.

Auteur de deux passes décisives en six rencontres, l’ancien Lensois est déjà incontournable au sein du dispositif mis en place par Igor Tudor. Et ce soir face à Tottenham, il tentera de réitérer ses belles performances en Ligue des champions.