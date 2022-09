ASSE Mercato : La décision fracassante de Batlles pour un buteur

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022 à 06:35





ASSE Mercato : Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles a recalé un buteur de Ligue 1 annoncé cet été chez les Verts.

ASSE Mercato : Un buteur de Ligue 1 recalé par Laurent Batlles

L’AS Saint-Étienne a bouclé onze arrivées lors du dernier mercato estival. Recruter en attaque était notamment la priorité des Verts durant cette période de transferts. D’importants départs ont été enregistrés dans le secteur offensif au terme de la saison marquée par la relégation du club en Ligue 2. L’ ASSE est parvenue à boucler le transfert d’Ibrahima Wadji. Le Sénégalais est attendu pour former un duo de feu avec Jean-Philippe Krasso. L’attaquant stéphanois flambe cette saison après son retour d’un prêt à l’AC Ajaccio. Il en est déjà à 7 réalisations et deux passes décisives en 7 journées de championnat. Comme le révèle But Football, les recruteurs stéphanois visaient un autre buteur pour renforcer les rangs de Laurent Batlles. En galère au FC Lorient, Adrian Grbic était pisté cet été. Mais l’Autrichien a été recalé par le coach des Verts.

Les raisons de l’échec de la venue de Grbic à Saint-Étienne

Le média en ligne assure que le profil de l’attaquant du FC Lorient ne répondait pas aux attentes du coach de l’AS Saint-Étienne. Un coup dur pour l’avant-centre de 26 ans de retour d’un prêt en deuxième moitié de saison chez les Néerlandais du Vitesse Arnhem. L’attaquant autrichien souhaitait se relancer loin des Merlus et était ouvert à un départ à l’ ASSE. Mais le club ligérien a préféré misé sur Ibrahim Wadji. Recruté contre 1 million d’euros, le Sénégalais s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Verts. Laurent Batlles s’était d’ailleurs réjoui de la signature de Wadji lors de sa présentation.

« Il était important de recruter un joueur de profondeur, rapide et capable de marquer des buts à l’image de Jean-Philippe Krasso actuellement. Ibrahima court beaucoup, fait beaucoup d’appels et nous aidera à être performants cette saison. D’autant plus que c’est un joueur qui connaît très bien le haut niveau, à l’image des nombreux matches de Coupe d’Europe qu’il a disputés », avait indiqué l’entraîneur stéphanois.