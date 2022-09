PSG : Galtier reçoit une mauvaise nouvelle avant Brest

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 15:28





À la veille de la réception de Brest, le PSG a publié son traditionnel point médical ce vendredi. Christophe Galtier va se passer de l’un de ses chouchous.

Un absent à l’entraînement du PSG avant Brest

Comme mardi face à la Juventus Turin, à l’occasion de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait disposer d’un groupe quasi complet pour la réception du Stade Brestois, samedi après-midi, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, tous les joueurs de Christophe Galtier étaient présents ce vendredi matin à l'entraînement, sauf le milieu de terrain Renato Sanches.

Titulaire face à la Vieille Dame, Vitinha est présent avec le reste de ses partenaires. Les dernières recrues parisiennes Fabian Ruiz et Carlos Soler étaient également présentes au Camp des Loges. Comme lors des dernières séances, plusieurs Titis se sont entraînés avec l'équipe première. Notamment Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Ayman Kari. Via un communiqué médical, le club de la capitale a donné plus de précisions sur la santé de Renato Sanches.

PSG : L’indisponibilité de Renato Sanches connue

Leader au classement après six matches, le Paris Saint-Germain veut conserver la tête du championnat en empochant les trois points de la victoire face au Stade Brestois, au Parc des Princes, samedi à 17 h. Mais pour ce match, Christophe Galtier devra composer sans Renato Sanches. En effet, selon le point médical du PSG, l’international portugais de 24 ans est blessé et ne reviendra pas dans le groupe de Galtier avant dix jours.

« Avant la 7e journée de Ligue 1, le point du jour concerne le milieu de terrain portugais Renato Sanches. Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches restera en soins au Centre d’entraînement. Un nouveau point sera fait dans 10 jours », écrit le Paris SG sur son site. Après avoir aligné son équipe type lors de la victoire contre la Juventus Turin (2-1), l’entraîneur parisien pourrait faire tourner son effectif en vue du déplacement à Haïfa. Malgré tout, Galtier pourra aligner un onze de qualité avec l’effectif dont il dispose.