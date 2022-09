OL : Critiqué par Bosz, un jeune cadre rétorque sèchement

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 13:38





OL : Devenu titulaire incontournable du club rhodanien à seulement 19 ans, un latéral a vite fait taire ses détracteurs sur le terrain.

OL : Peter Bosz se montre très exigeant envers Malo Gusto

Il est l'un des Gones qui montent en puissance cette saison. Malo Gusto, tout juste 19 ans, est devenu un élément fort de l'effectif de Peter Bosz. Titulaire à de nombreuses reprises au poste de latéral droit, le joueur formé à l'OL s'est imposé très rapidement au sein du onze rhodanien. Preuve en est, Gusto avait déjà été un cadre incontestable la saison dernière avec 30 matchs joués sur 38 possibles en Ligue 1, alors qu'il n'avait disputé que 2 petites rencontres de l'élite un an auparavant.

Si son intégration est sans doute bluffante pour de nombreux spécialistes, elle n'apporte pas forcément que du positif au Baby Gone. Qui dit intégration rapide, dit aussi plus d'exigences de la part du coach. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Malo Gusto : le jeune joueur s'est fait réprimander par Peter Bosz pour avoir frisé le carton rouge durant le match contre Angers il y a une semaine (victoire 5-0) : « Je lui ai dit : « Est-ce que tu vas vite ? ». Il (Malo Gusto) m'a dit : « Oui, pourquoi ? ». « Alors pourquoi tu fais un tacle au milieu du terrain. Ce n'est pas nécessaire de tacler, Tu dois rester à la course avec lui. Donc tu as pris un jaune. » Et à deux reprises, il rentre ensuite dans les duels en allant encore par terre car il a seulement 19 ans » aurait ainsi déclaré le technicien allemand dans des propos rapportés par L'Equipe.

OL : Malo Gusto est le meilleur centreur de Ligue 1

En tant que titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais, Malo Gusto ne peut donc pas se permettre de commettre des erreurs. Après le match face à Angers, Peter Bosz a incité son joueur à travailler davantage d'après le journal L'Equipe : « On voit qu'il n'a que 19 ans. Il a beaucoup de qualités. Physiquement, il est costaud, mais sur le plan tactique, défensivement, il peut progresser ».

Pourtant, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen se montre dur envers sa pépite. D'après les dernières statistiques de l'Opta, rapportées par Le Progrès, Malo Gusto est le meilleur centreur de Ligue 1 avec un bilan de 14 centres réussis depuis le début de la saison. Soit 8 de plus que tout autre joueur de Ligue 1 selon la même source. Autrement dit, Peter Bosz ne peut pas se passer de Malo Gusto, qui devrait être titulaire face à l'AS Monaco ce dimanche.