Monaco-OL : La compo de Bosz avec du renfort au milieu !

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 19:07





L'Olympique Lyonnais veut frapper un grand coup à Monaco pour se ressaisir. Découvrez la composition probable de l'OL de Peter Bosz.

Monaco-OL : Vexé par Lorient, Lyon veut repartir de l'avant

Trois jours après sa déconvenue face au FC Lorient (défaite 3-1), l'Olympique Lyonnais accuse le coup. Les Gones auraient pu partager, en cas de victoire, le fauteuil de leader avec l'Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain. Oui mais voilà : l'OL a perdu, et se retrouve sous la menace de nombreux concurrents dans le haut de tableau. Avec 13 points, le club présidé par Jean-Michel Aulas va devoir rebondir face à l'AS Monaco sous peine de se faire chiper sa quatrième place au classement.

Pour sa part, le club de la Principauté s'est bien rattrapé après son revers surprise à domicile contre Troyes (2-4). Les hommes de Philippe Clement ont depuis remporté le derby de la peur contre l'OGC Nice et ont également fait une bonne entrée en Ligue Europa contre l'Etoile Rouge de Belgrade (victoire 0-1). Seul hic pour l'ASM : l'équipe du Rocher n'y arrive pas du tout dans son stade Louis II avec aucune victoire en trois réceptions. Pire, elle n'a pris qu'un seul point sur 9 possibles à domicile, ce qui en fait la moins bonne des 20 équipes de Ligue 1 dans son antre. Gagner contre l'OL est donc important si l'ASM veut jouer les premiers rôles dans l'élite cette saison.

Monaco-OL : Corentin Tolisso titulaire contre l'ASM, toujours pas Boateng

Pour le déplacement à Monaco, l'Olympique Lyonnais peut au moins compter sur la plupart de ses forces. Porté disparu depuis plusieurs semaines, Jérôme Boateng sera l'un des rares Gones à ne pas pouvoir prendre part à la rencontre mais Peter Bosz s'est exprimé récemment sur son cas. Le malheureux Julian Pollersbeck (blessé au genou) sera le seul joueur dans le même cas que le défenseur allemand. Devant Anthony Lopes, la charnière centrale pourrait changer puisque Thiago Mendes a été très décevant face aux Merlus. Damien Da Silva en profiterait pour accompagner Castello Lukeba, soutenu sur les côtés par les habituels titulaires Nicolás Tagliafico (à gauche) et Malo Gusto (à droite).

Au milieu, l'OL devrait titulariser Corentin Tolisso, qui avait été ménagé près d'une mi-temps contre Lorient. Le natif de Tarare remplacerait un Romain Faivre bien trop tendre face au FCL, et animerait l'entrejeu avec Johann Lepenant et Maxence Caqueret. Enfin, c'est un trio qui devrait à nouveau se former sur le front de l'attaque. Karl Toko-Ekambi et Tetê auront sans doute la lourde tâche d'alimenter en ballon le buteur fétiche des Gones en ce début de saison, Alexandre Lacazette.

La composition probable de l'OL face à Monaco :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : N. Tagliafico, D. Da Silva (ou T. Mendes), C. Lukeba, M. Gusto

Milieux : M. Caqueret, J. Lepenant, C. Tolisso

Attaquants : K. Toko-Ekambi, A. Lacazette (C), Tetê