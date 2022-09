PSG Mercato : C’est bouclé pour Keylor Navas, son prochain club connu

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 12:17





PSG Mercato : Tout proche d’un départ cet été et d’une arrivée à Naples, Keylor Navas est finalement rester au Paris SG. Mais il aurait déjà réglé son futur.

PSG Mercato : Le Napoli tourne le dos à Keylor Navas

Interrogé récemment par le Corriere dello Sport, le directeur sportif du SSC Naples Cristiano Giuntoli a annoncé qu’aucune autre tentative aura lieu en janvier pour Keylor Navas. Après l’échec de cet été, le club italien préfère désormais se concentrer sur la prolongation d’Alex Meret, son gardien titulaire. Déjà d’accord avec Navas sur les termes de leur future collaboration, le club napolitain a attendu en vain que le Paris Saint-Germain et l’ancien coéquipier de Karim Benzema trouvent un terrain d’entente pour casser le contrat qui les liait. Mais cela n’a pas été le cas.

« Non, nous ne retenterons pas en janvier. Nous accordons notre confiance à Meret. Nous sommes heureux qu'il soit resté », a lâché Cristiano Giuntoli avant d’ajouter : « Il n'y a pas de négociation pour Navas, on se concentre sur Meret. Nous sommes proches d'un accord, maintenant nous attendons le retour de son agent. » Le journal Le Parisien s'est intéressé aux coulisses de ce dossier qui a alimenté les derniers jours du mercato estival parisien avec le dossier Milan Skriniar.

PSG Mercato : La raison du transfert raté de Navas dévoilée

Décidé à réduire considérablement son effectif pour cette saison, le Paris Saint-Germain a consenti d’énormes sacrifices financiers pour laisser partir beaucoup d’indésirables durant le mercato estival qui vient de refermer ses portes. Mais la direction parisienne a refusé de tout céder en ce qui concerne Keylor Navas. Après trois saisons en Ligue 1, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo était à deux pas de s’engager en faveur du Napoli et les Partenopei étaient d’ailleurs prêts à faire l'effort nécessaire pour s'offrir les services de l’expérimenté Costaricien.

En effet, le quotidien Le Parisien explique qu’alors qu'il touche plus de 10 millions d’euros annuels à Paris, Navas s'était mis d'accord avec Naples pour un contrat de trois ans à des conditions financières légèrement inférieures à celles perçues en France (un écart d'1,5 millions d'euros). Il avait notamment accepté de réduire son salaire d'un million d'euros et il espérait que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens complètent le demi-million restant, ce que le Paris SG n'a pas accepté. D'où l'échec du deal, les deux parties étant inflexibles sur leurs positions. Autrement dit, Keylor Navas devrait rester au PSG toute la saison, mais pas pour y faire de vieux os.

PSG Mercato : Keylor Navas déjà d’accord avec un club

Attendu au SSC Naples pour devenir numéro 1 dans les buts, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain à l’issue du marché des transferts de l’été. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024, l’international costaricien de 35 ans ne devrait pas pour autant aller au bout de son engagement. Relégué au poste de doublure derrière Gianluigi Donnarumma et désireux de jouer plus pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, l’ancien portier du Real Madrid serait d’ores et déjà courtisé en vue du mercato de janvier.

En effet, selon les informations rapportées dimanche par Todofichajes, Keylor Navas serait dans les plans de l’Inter Miami pour cet hiver. Si le club américain souhaitait le récupérer en janvier, le protégé de Christophe Galtier aurait décliné l’offre, mais un accord aurait tout de même été trouvé entre les deux parties pour l’été prochain. Toujours selon la même source, David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, devrait prochainement négocier avec les dirigeants du PSG pour s’entendre sur le montant du transfert de Navas qui ne devrait pas dépasser 10 millions d’euros.