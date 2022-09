PSG Mercato : Le Paris SG proche de signer deux accords légendaires !

Publié par Thomas G. le 13 septembre 2022 à 10:12





PSG Mercato : Après avoir dégraissé massivement l'effectif l'été dernier, le Paris Saint-Germain entame la deuxième partie de son nouveau projet.

PSG Mercato : Le Paris SG veut prolonger ses tauliers

La prolongation de Kylian Mbappé en mai dernier était la première pierre à l’édifice du nouveau projet que bâtissent les dirigeants du PSG. Depuis, le Paris Saint-Germain a entrepris de nombreux changements, notamment dans son organigramme avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier. Le club de la capitale a connu un été mouvementé où une quinzaine de joueurs ont quitté le Paris SG après un dégraissage massif.

Les Parisiens sont désormais prêts à entamer la deuxième partie du nouveau cycle avec la prolongation des cadres du vestiaire. L’Équipe indique dans son édition du jour que le PSG va proposer une prolongation de contrat à Marco Verratti et Marquinhos. Les discussions avec les deux joueurs les plus anciens avancent bien et la direction parisienne se montre confiant.

Véritables symboles du projet QSI, Marco Verratti et Marquinhos sont les porte-drapeaux du PSG depuis 10 ans. Luis Campos souhaite montrer au noyau dur du PSG que le club compte sur eux pour ce nouveau cycle. Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais s’était informé sur les joueurs en fin de contrat en 2024. Presnel Kimpembe pourrait également être récompensé avec une prolongation dans les prochains mois.

PSG Mercato : Quel avenir pour Lionel Messi et Sergio Ramos ?

En parallèle des joueurs en fin de contrat en 2024, le PSG doit régler la question des deux légendes Sergio Ramos et Lionel Messi. Si les deux anciens capitaines du Barça et du Real ont connu un premier exercice compliqué, les deux joueurs sont de retour en forme cette saison. Selon les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain souhaiterait prolonger de deux ans Messi et Ramos.

Luis Campos fixe la condition que les deux anciens pensionnaires de Liga soient au niveau pour pouvoir signer un nouveau contrat avec le Paris SG. Reste à savoir quelle sera le choix de Lionel Messi et de Sergio Ramos dans les prochains mois.