Stade Rennais-Fenerbahçe : La compo du SRFC, Genesio innove !

Publié par Thomas le 15 septembre 2022 à 11:21





C'est le grand jour pour le Stade Rennais qui reçoit le Fenerbahçe au Roazhon Park en Ligue Europa. Découvrez la compo du SRFC avec de gros changements.

Stade Rennais : Sans Santamaria, Genesio revoit son entrejeu

Homme fort de ce début de saison au Stade Rennais, Baptiste Santamaria ne rejouera plus d’ici la fin de l’année pour les Rouge et Noir. Blessé contre Auxerre et opéré dans les prochains jours, le milieu défensif crée un vide considérable au poste de sentinelle pour Bruno Genesio qui évoquait en conférence de presse la venue prochaine d’un joker médical dans ce secteur de jeu. En attendant, l’entraîneur breton doit composer sans son métronome de l’entrejeu, une tâche délicate d’autant que peu d’options s’offrent à lui à ce poste.

Contre le Fenerbahçe en Ligue Europa ce soir, le SRFC devrait débuter avec le jeune Lesley Ugochukwu, qui avait de fait remplacé Santamaria contre l’AJA le week-end dernier. Une tendance confirmée par Bruno Genesio en conférence de presse hier. " Je ne suis obligé de rien (concernant le système de jeu, ndlr), je fais comme bon me semble mais le système c’est une chose, c’est l’animation derrière qu’on propose qui est le plus important. On a une grande confiance en Lesley (Ugochukwu), il a montré la saison dernière qu’on pouvait compter sur lui. " Le joueur formé au Stade Rennais pourrait évoluer aux côtés de Flavien Tait au milieu de terrain.

Stade Rennais : Jérémy Doku de retour, trop juste pour débuter ?

Face à la presse mercredi, l’entraîneur du SRFC a confirmé le retour dans le groupe de son Diable Rouge, Jérémy Doku. Plutôt séduisant en tout début de saison, l’attaquant de 20 ans s’était blessé après le match contre le RC Lens fin août freinant sa progression. Ce soir, l’international belge devrait débuter sur le banc contre l’équipe turque. Dans un 4-4-2, Bruno Genesio devrait aligner en pointe le duo Gouiri-Terrier, tous deux buteurs contre Auxerre, qui seront accompagnés par Kamaldeen Sulemana et Benjamin Bourigeaud.

Compo probable du Stade Rennais contre Fenerbahçe :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, J. Rodon, A. Theate, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, F. Tait, L. Ugochukwu, K. Sulemana

Attaquants : A. Gouiri, M. Terrier