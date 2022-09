OM -Stade Rennais : Déjà deux forfaits à Marseille pour le choc

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 07:57





OM - Stade Rennais : Alors que l’Olympique de Marseille reçoit le SRFC ce dimanche, Igor Tudor devrait composer sans deux recrues estivales.

Dauphin du PSG à la différence de buts, l’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche. L’ OM affronte le Stade Rennais pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Sixième du championnat, le SRFC reste sur un carton contre l’AJ Auxerre (5-0). Marseille s’est imposé d’une courte tête contre Lille (2-1) lors de la dernière journée. Pour ce choc, Igor Tudor devrait composer sans deux recrues estivales. Arrivés tous deux cet été, les défenseurs centraux Éric Bailly et Samuel Gigot devraient manquer ce rendez-vous. L’Ivoirien s’est blessé à la cuisse lors de la défaite de Marseille mardi en Ligue des champions contre Francfort (0-1). Le joueur prêté par Manchester United devrait manquer trois semaines de compétition selon L’Équipe.

Une dernière pour Marseille avant la trêve

Auteur du but de la victoire contre le LOSC, Gigot souffre également d’une blessure à la cuisse. Alors que le coach de l’Olympique de Marseille s’est voulu rassurant concernant la situation de cet autre défenseur central, pour le quotidien sportif il n’en est rien. Le journal national assure que le défenseur central de 28 ans ne sera pas remis à temps de sa blessure. Il devrait manquer son deuxième match de suite après celui contre Francfort en Ligue des champions. En l’absence de ces deux recrues, l’entraîneur de l’ OM devrait miser Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.

Suspendu contre les Allemands après son expulsion face à Tottenham, le défenseur congolais devrait retrouver le onze de Tudor. À noter que cette rencontre entre Marseille et Rennes sera la dernière avant la prochaine trêve internationale. Didier Deschamps a fait appel à deux Marseillais pour les matchs contre l’Autriche et le Danemark en Ligue des nations. Il s’agit du latéral Jonathan Clauss et du milieu Mattéo Guendouzi.