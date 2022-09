OM Mercato : Surprise ! Igor Tudor prêt à claquer la porte ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 09:51





OM Mercato : Placé dans le collimateur d’un géant d’Europe, Igor Tudor pourrait prochainement se poser des questions sur son avenir à Marseille.

OM Mercato : Un grand d’Europe veut déloger Igor Tudor de Marseille

Co-leader du Championnat de France avec l’Olympique de Marseille, avec autant de points que le Paris Saint-Germain (19 points), Igor Tudor commence déjà à susciter quelques intérêts de grands clubs européens. En effet, selon les informations de Calcio Mercato, les dirigeants de la Juventus Turin, qui commencent à s’inquiéter du début de saison de leur équipe, songent discrètement au remplacement de Massimiliano Allegri.

Les Bianconeri scrutent le marché des entraîneurs et auraient coché le nom du coach de l’OM sur la liste des techniciens susceptibles de remplacer l’Italien de 55 ans. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec un mirobolant salaire de 9 millions d’euros annuels, Allegri pourrait rapidement sauter s’il ne redresse pas la barre d'ici à la Coupe du Monde. Ancien joueur (1998-2007) puis entraîneur adjoint (2020-2021) de la Vieille Dame, Igor Tudor pourrait être appelé pour venir au secours de son ancien club. Mais il n’est pas seul sur cette liste et devra s’attendre à une rude concurrence pour le poste.

OM Mercato : Igor Tudor à la lutte avec Zidane et Conte pour la Juve

Huitième de Serie A après six matches et proche d’une élimination précoce en phases de poules Ligue des Champions après deux défaites consécutives, la Juventus Turin ne rassure pas en ce début de saison. La Vieille Dame ne va pas bien et sa direction se pose déjà des questions sur l’avenir de son entraîneur Massimiliano Allegri, qui peine à trouver des solutions pour revenir à la surface.

Auteur de débuts réussis sur le banc de l'OM après avoir réussi son passage à Hellas Vérone, Igor Tudor fait partie des solutions envisagées par les dirigeants turinois en cas de licenciement d’Allegri. Sous contrat à Marseille jusqu’en 2024, le successeur de Jorge Sampaoli pourrait ainsi avoir prochainement une opportunité qui ne se refuse pas en Italie.

Mais le Croate de 44 ans n’est pas le seul nom dans l’esprit de l’ancien club de Cristiano Ronaldo puisque Zinédine Zidane (libre) et Antonio Conte (Tottenham) seraient également sur les tablettes d’Andrea Agnelli et Federico Cherubini, président et directeur sportif de la Juve.