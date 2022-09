RC Lens : Franck Haise dévoile la raison du nul contre Nantes

Publié par Ange A. le 19 septembre 2022 à 06:30





RC Lens : Franck Haise a livré son analyse après le match nul du Racing Club de Lens dimanche sur la pelouse du FC Nantes (0-0).

RC Lens : Les Sang et or accrochés par le FC Nantes

Petit coup d’arrêt pour le Racing Club de Lens. Vainqueur de l’ESTAC (1-0) lors de la dernière journée, le RC Lens n’a pas réussi à aligner un deuxième succès de rang. Ce dimanche, les Sang et or n’ont ramené qu’un point de La Beaujoire. Nantes et Lens se sont séparés sur un score de parité (0-0) lors de la 8e journée de Ligue 1. Malgré cette contreperformance, le club artésien conserve son invincibilité en ce début de saison. Les Sang et or pointent à la 4e place de Ligue 1 Uber Eats. De quoi ravir Franck Haise. Le coach lensois est satisfait du clean-sheet et de la série d’invincibilité actuelle de son équipe.

« Ça n’a pas beaucoup pétillé, il faut bien le reconnaître. L’analyse, si je prends le bon côté des choses, c’est un nouveau clean sheet, on reste invaincu avec une série de seize matches sur deux saisons, ce n’est quand même pas anodin », a confié le technicien artésien avant de noter les carences de son équipe.

Franck Haise pointe les manques de Lens à La Beaujoire

« Par contre, il y a eu trop de manques dans notre jeu, pas assez de simplicité et d’exigence notamment sur la première période alors qu’on prenait le dessus et qu’on avait quelques situations intéressantes. Sur la deuxième, on n’a pas su peser dans les vingt derniers mètres pour faire plus mal à cette équipe de Nantes. Et c’est malheureusement logique que ça se termine par un 0-0 », a expliqué Franck Haise.

Accrochés par les Canaris (15es), les Sang et or vont tenter de renouer avec la victoire lors de la réception de Lyon. Battus à dimanche à domicile par le PSG (0-1), les Gones restent sur trois défaites de rang en championnat.