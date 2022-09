Stade Rennais Mercato : Un géant de Serie A sur un coup au SRFC

Publié par Ange A. le 22 septembre 2022 à 01:36





Selon la presse italienne, un cador de Serie A pourrait frapper un joli coup du côté du Stade Rennais lors du prochain mercato estival.

Stade Rennais Mercato : Un crack du SRFC visé par un géant italien

Avec la blessure de Baptiste Santamaria, le Stade Rennais a été contraint de recruter un renfort pour son entrejeu. Libre de tout contrat depuis son départ du Lille OSC cet été, Xeka a rejoint le SRFC. Le milieu portugais a signé pour deux saisons avec le club breton. Alors qu’il vient de boucler le transfert de Xeka, Rennes pourrait voir l’une de ses pépites partir en Italie dans les prochains mois. Selon les informations de Calciomercato, Jérémy Doku serait dans le viseur de l’AC Milan. Le champion d’Italie en titre prépare déjà son prochain mercato estival. Les Rossoneri auraient coché le nom de l’ailier belge sur sa short-list pour l’été prochain. Le club lombard sera donc attentif à la saison du Diable rouge.

Doku vers la sortie l’été prochain ?

Recrue la plus chère de l’histoire du Stade Rennais, Jérémy Doku peine à justifier son onéreux transfert au SRFC. L’attaquant de 20 ans a coûté 26 millions d’euros à Rennes en 2020. Son contrat avec les Rouge et noir court encore jusqu’en 2025. Gêné par les pépins physiques, il n’a pas encore confirmé les attentes placées en lui. Il totalise 61 apparitions pour 4 buts et 6 passes décisives sous le maillot du club breton. Sa valeur marchande a d’ailleurs chuté à 20 millions sur le site spécialisé Transfermarkt.

Cette saison il n’a disputé que 146 minutes en six matchs sans se montrer décisif. Autant dire que le début de saison de l’international belge aux 10 capes (2 buts) n’a pas de quoi emballer l’AC Milan. Comme l’a indiqué la publication italienne, l’actuel 5e de Serie A compte dans un premier temps l’observer au cours de la saison. Aucune offensive milanaise n’est imminente avant l’été prochain.