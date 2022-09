Stade Rennais Mercato : Officiel, le SRFC signe un gros coup au milieu !

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 14:26





Orphelin de Baptiste Santamaria suite à sa grave blessure, le Stade Rennais vient de se renforcer en recrutant un nouveau milieu portugais.

Stade Rennais Mercato : Un ancien du LOSC signe au SRFC

Contraint de chercher un joker pour pallier l’absence de Baptiste Santamaria, le SRFC a profité de la trêve internationale pour finaliser ce dossier. Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais ciblait de potentiels successeurs pour remplacer l’un des cadres du vestiaire. De nombreux joueurs ont été cités, néanmoins Xeka semblait avoir une longueur d’avance sur les autres milieux. Le maestro portugais de 27 ans était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure lilloise en juin dernier.

Le Stade Rennais a officialisé aujourd’hui la venue de l’ancien champion de France qui s’est engagé pour deux ans avec le SRFC. Xeka connaît bien la Ligue 1, puisqu'après s’être révélé à Dijon, le milieu portugais s’est imposé dans le Nord. Avec le LOSC, Xeka a remporté le championnat de France en 2021 et le trophée des champions face au PSG. Le natif de Rebordosa a également eu la chance de disputer la Ligue des Champions avec le LOSC en participant à la belle épopée lilloise qui s'est arrêtée en 8e de finale.

Le milieu portugais arrive au Stade Rennais avec l'ambition de s’imposer et d’enchaîner les bonnes performances pour se rapprocher de la sélection portugaise. Le milieu de 27 ans pourrait être dans le groupe qui affrontera le RC Strasbourg, le 1er octobre.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC veut enchaîner

Avant la trêve internationale, les hommes de Bruno Genesio ont concédé deux matchs nuls, face au Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille. Deux coups d’arrêts après les deux victoires face à l’AEK Larnaca et l’AJ Auxerre. Les Rennais alternent le bon et le moins bon en ce début de saison. Après 8 journées, le SRFC accuse 7 points de retard sur le troisième.

L’arrivée de Xeka pourrait insuffler un nouvel élan au Stade Rennais dans ce contexte particulier où le SRFC va jouer 11 matchs avant la coupure en novembre. Les Rouge et Noir veulent entamer une série de victoires pour rattraper le retard pris sur les équipes de tête.