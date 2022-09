Barça Mercato : Le FC Barcelone trouve la solution pour Gerard Piqué

Publié par Thomas G. le 22 septembre 2022 à 21:33





Relégué sur le banc des remplaçants cette saison, l'avenir de Gerard Piqué au Barça s'assombrit après la grande décision des Blaugranas.

Barça Mercato : Le FC Barcelone scelle l’avenir de Gerard Piqué

Le FC Barcelone a connu son âge d’or de 2009 à 2015 avec 3 Ligue des Champions remportées et 5 titres de champion d’Espagne. Une période où le Barça régnait sans égal sur le football mondial, au même titre que la sélection espagnole qui a remporté l’Euro (2012) et la Coupe du Monde (2010). Gerard Piqué a grandement contribué aux succès de son club et de sa sélection lui permettant d'acquérir le statut de légende. En 2022, la situation du champion du monde espagnol a changé, Gerard Piqué est remplaçant dans son club et a pris sa retraite internationale.

Selon Sport, le club catalan souhaite se séparer du natif de Barcelone et veut résilier le contrat du défenseur espagnol. Le comportement et le niveau affiché par Gerard Piqué agacent la direction du Barça. Selon la presse espagnole, si le défenseur de 35 ans joue moins de 35% des matchs cette saison alors le FC Barcelone pourra résilier son contrat unilatéralement en fin de saison. Mundo Deprtivo et Sport s’accordent à dire que l’histoire entre le Barça et Gerard Piqué va s’arrêter en juin prochain. En plus de Sergio Busquets, c’est donc une deuxième légende du Barça qui dispute sa dernière saison en Catalogne.

Barça Mercato : Les Catalans veulent continuer à faire des économies

Le FC Barcelone n’a pas encore réussi à réduire sa masse salariale, des négociations sont toujours en cours avec certains joueurs pour faire évoluer leur contrat. Frenkie de Jong et Memphis Depay sont concernés mais les deux internationaux hollandais ne veulent pas modifier leurs contrats respectifs. Le Barça souhaite également se séparer des gros contrats de Jordi Alba et de Gerard Piqué. Ajouté au départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone pourrait économiser près de 50 millions d’euros par saison. Une somme non-négligeable qui permettrait aux Blaugranas de se renforcer avec le recrutement de nouveaux joueurs.