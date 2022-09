Vente RC Lens : Le RCL se rapproche d'un rachat de Bollaert

Publié par Jules le 22 septembre 2022 à 13:03





Le RC Lens, qui ne cesse de progresser ces dernières saisons, veut pérenniser son avenir et pourrait réaliser un gros coup pour le futur.

Vente RC Lens : Vers un rachat de Bollaert par le RCL

Déjà évoquée cet été, la possibilité d'un rachat du stade Stade Bollaert-Delelis par le RC Lens continue de faire son chemin. Aujourd'hui, le directeur général du club, Arnaud Pouille, s'est exprimé sur cette éventualité au micro de RMC Sport. En effet, celui qui occupe ce poste depuis 2017 a affirmé qu'il y avait des " discussions en cours " pour tenter de récupérer le stade.

Arnaud Pouille a également confié au média que les discussions avancent, même si elles risquent de durer encore un moment. Il évoque néanmoins un " intérêt commun " entre le RC Lens, la ville et la communauté d'agglomération. Cela pourrait contribuer à accélérer les discussions entre les différents acteurs de cette potentielle vente du célèbre stade du RCL même si le directeur général concède que " cela va prendre du temps ".

Vente RC Lens : Un agrandissement de Bollaert à prévoir ?

Interrogé par le journaliste de RMC Sport concernant un potentiel agrandissement du stade Bollaert en cas de rachat, le directeur général du RC Lens a botté en touche et a soumis une autre piste pour continuer d'accueillir la ferveur des supporters Sang et Or. En effet, il explique que le club souhaite se concentrer sur l'autorisation des " stations debout " pour proposer plus de places aux Lensois.

Quoi qu'il en soit, si le RC Lens parvient à conclure ce deal, nul doute que les Sang et Or auront une marge de manoeuvre plus importante pour continuer à se développer, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Une preuve de l'ambitieux projet lensois qui ne cesse d'impressionner les observateurs. En cas de rachat de Bollaert, ce serait un sacré argument pour tenter de convaincre Franck Haise de poursuivre l'aventure.