OL : Une terrible nouvelle confirmée pour Lyon avant Lens

Publié par Ange A. le 23 septembre 2022 à 03:13





Alors que la trêve internationale bat son plein, un attaquant de l’ OL ne va pas honorer sa convocation avec sa sélection nationale.

OL : Coup dur pour un buteur de Lyon

Comme bon nombre de clubs de l’élite, l’Olympique Lyonnais a libéré ses internationaux pour la trêve des sélections en cours. Attaquant de l’ OL, Karl Toko Ekambi a notamment été convoqué avec le Cameroun. Mais au final, l’avant-centre de 30 ans ne sera pas du prochain rassemblement des Lions indomptables. Le futurs mondialistes affrontent l’Ouzbékistan et la Corée du en amical les 23 et 27 septembre. Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération camerounaise de football annoncé de le forfait de l’ailier gauche du club rhodanien. Il sera d’ailleurs le seul absent de la liste des joueurs sélectionnés par Rigobert Song. « Le groupe affiche désormais complet avec les dernières arrivées de Oumar Gonzalez et d’Olivier Mbaïzo, portant l’effectif total à 25 éléments, le Lyonnais Karl Toko Ekambi est forfait et indisponible », a indiqué le Team Press Officier des quintuples champions d’Afrique sans plus de détails.

Une inquiétude pour Toko Ekambi avant Lens

La nature du forfait de Karl Toko Ekambi reste donc un mystère. De quoi susciter l’inquiétude avant le prochain match de l’Olympique Lyonnais. L’ OL se déplace sur la pelouse du Racing Club de Lens le dimanche 2 octobre. Une affiche pour laquelle la présence du numéro 7 de l’ OL reste à confirmer. Peter Bosz espère compter sur le Camerounais, l’un de ses meilleurs atouts offensifs de ce début de saison. Le Lion indomptable (50 sélections/12 buts) compte 4 réalisations et une passe décisive en huit matchs de championnat.

Avant de défier les Sang et Or à Bollaert, les Gones restent sur trois défaites de rang en championnat. Peter Bosz joue d’ailleurs son avenir à Lyon après cette trêve internationale. Comme l’a indiqué RMC Sport, le technicien néerlandais a reçu un ultimatum de la part de sa direction. Il doit atteindre les 30 points d’ici la Coupe du monde. Le club rhodanien pointe pour le moment à la 6e place avec 13 unités au compteur.