Barça Mercato : Le FC Barcelone négocie toujours pour Griezmann !

Publié par Thomas G. le 23 septembre 2022 à 09:40





Conscient de la nécessité de renflouer les caisses du club, le Barça cherche une solution pour récupérer des fonds dans le transfert d'Antoine Griezmann.

Étincelant hier soir lors de la victoire de l’Équipe de France, face à l’Autriche, Antoine Griezmann a repris confiance après son début de saison compliqué. L’international français doit se contenter d’un rôle de remplaçant à l’Atlético Madrid qui ne souhaite pas lever son option d’achat de 40 millions d’euros. Une situation qui n’arrange pas le Barça puisque les Blaugranas veulent récupérer de l’argent grâce à cette transaction. Les Catalans ont menacé leurs homologues madrilènes d’emmener cette affaire jusqu’au tribunal pour obtenir gain de cause.

Selon les informations du journal espagnol, Sport, le Barça souhaite parvenir à un un accord avec les Colchoneros avant d’aller au tribunal. Les deux clubs auraient repris les négociations pour trouver un terrain d'entente et permettre à Antoine Griezmann de s’engager définitivement à l’Atlético. Le FC Barcelone veut un montant qui se rapproche des 40 millions d’euros tandis que les Rojiblancos sont disposés à payer une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros.

Le champion du monde français devrait également faire un effort sur son salaire pour rester à l’Atlético Madrid. Au Barça, Antoine Griezmann touchait 23 millions d’euros par an , le natif de Mâcon pourrait diviser son salaire par 2 pour aider les Colchoneros. L’avenir d’Antoine Griezmann reste toujours incertain, des clubs de Premier League pourraient venir interférer dans les négociations entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid.

Barça Mercato : le FC Barcelone veut faire des économies

Le retour de Joan Laporta à la tête du Barça a permis aux Blaugranas d’entamer une nouvelle ère. Les Catalans ont changé leur stratégie pour permettre au FC Barcelone d’atteindre les sommets sans empiéter sur l’économie du club. Les dépenses excessives et les gros salaires de l’époque Bartomeu sont terminés, désormais le Barça veut être un club avec une situation financière saine. Dans cette optique, le FC Barcelone veut se séparer de Gérard Piqué et Jordi Alba qui ont des contrats qui ne sont plus en adéquation avec leurs niveaux.