FC Nantes Mercato : Stupeur au FCN après la venue de Centonze !

Alors que le FC Nantes pensait être assuré en défense avec la venue de Fabien Centonze, les Canaris ont appris une nouvelles bien dérangeante.

En pleine trêve internationale, le FC Nantes a bouclé en silence la venue du très bon Fabien Centonze, en provenance du FC Metz. Le latéral droit, convoité en France par plusieurs écuries ces dernières années comme le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, a finalement fait le choix de rejoindre les Jaune et Vert en tant que joker médical, où il s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’en 2027. Mais cette très belle signature soulève plusieurs interrogations au sein de la direction nantaise. Si Fabien Centonze s’était hissé comme l’un des meilleurs latéraux de Ligue 1 avant la descente des Grenats il y a un an, son état de forme inquiète, lui qui avait loupé une grande partie de l'exercice passé à cause d’une blessure grave à la cuisse.

Et d’après les informations de Saber Desfarges, le défenseur serait tout simplement arrivé blessé sur les bords de l’Erdre. Lors de sa visite médicale, Centonze a vu les médecins du FC Nantes lui déceler une blessure musculaire qui pourrait le priver de compétition " jusqu’à l’après Coupe du Monde ". À l’apprentissage de cette nouvelle, les Canaris ont tout de même décidé de recruter le natif de Voiron contre un chèque de 4 millions d’euros, comme l’indique le journaliste de Prime Video.

FC Nantes Mercato : Moses Simon parti pour rester au FCN

Courtisé par l’OGC Nice cet été, l’international nigérian Moses Simon est finalement resté dans l’équipe d’Antoine Kombouaré cet été. Si le joueur garde une belle cote sur le marché, son avenir pourrait se dessiner à Nantes contre toute attente. Comme le révèle L’Équipe, l’ailier de 27 ans pourrait prochainement être prolongé par le clan Kita. Après avoir intié des disucssions en début de saison avec Simons, le FCN serait proche de boucler l’opération, pour un bail de " deux à trois saisons ", comme le déclare la source. Pour rappel, l’attaquant est actuellement sous contrat jusqu’en 2024 chez les Canaris.