PSG Mercato : Une signature incroyable annoncée à Paris pour 2023

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2022 à 22:40





Malgré l’arrivée de quatre nouveaux milieux de terrain durant l’été, le PSG pourrait accueillir un nouveau joueur à ce poste à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Un Titi prépare déjà son retour au Paris SG

Après les renforts de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain travaillerait encore à l’arrivée de nouveaux profils au milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait se réconcilier avec l’un de ses anciens Titis, qui a quitté le club en de mauvais termes. En effet, selon les médias italiens, la possibilité de voir Adrien Rabiot signer son retour au Paris SG serait de plus en plus grande.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’au 30 juin 2023, l’international français de 27 ans ne devrait pas parapher un nouveau bail avec les Bianconeri. Même si son entraîneur Massimiliano Allegri l’apprécie, Rabiot ne serait pas vraiment une priorité pour les décideurs de la Vieille Dame. Le compatriote de Kylian Mbappé devrait donc quitter les rangs de la Vieille Dame au terme de son engagement, selon les derniers renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, qui le voit revenir au PSG l’été prochain. D’ailleurs, son entourage serait déjà à l’oeuvre dans ce sens.

PSG Mercato : Le clan Rabiot en contact avec la direction du Paris SG ?

En effet, le journal italien explique que Veronique Rabiot, mère et agent du milieu de terrain français, travaillerait activement pour conclure son retour au Paris Saint-Germain. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, l’avocate française se serait rapprochée de la direction du PSG il y a quelques semaines pour évoquer ce dossier et prendre la température à la Factory.

Écarté de l’équipe A des Rouge et Bleu durant les six derniers mois de son contrat en 2019, Rabiot pourrait ainsi revenir dans son club formateur et tenter de regagner l’amour des supporters qui ne lui pardonnent toujours pas la manière dont il est parti. Si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos valident ce retour, le club de la capitale devrait également mener une campagne de communication en faveur des fans afin de les apaiser et leur expliquer le bien-fondé d’un tel recrutement.