RC Lens Mercato : Franck Haise lâche une petite bombe sur son avenir

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 03:15





Entraîneur du RC Lens, Franck Haise s’est exprimé sur ses ambitions avec les Sang et or. L’occasion de lâcher un indice sur son futur.

Avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens fait partie des équipes encore invaincues en championnat cette saison. Les Sang et or pointe à la 4e place après huit journées de championnat. De quoi ravir Franck Haise. L’entraîneur lensois garde toutefois la tête sur les épaules. Le technicien artésien est conscient que la série d’invincibilité de son équipe prendra fin. L’essentiel pour le coach du Racing est de terminer à une place européenne cette saison. Lens a manqué de peu l’Europe ces deux dernières années.

Son entraîneur espère y parvenir au terme de cette campagne prometteuse. « Les deux dernières saisons, on avait quand même réussi à être assez régulier. On ne termine pas deux fois septièmes si on ne l’est pas un minimum […] Normalement, avec 62 points, on finit à un niveau européen. Cela n’a pas été le cas. On va essayer de faire mieux mais sans se prendre la tête. L’an dernier, je n’ai pas eu de regrets », a confié le technicien artésien à "Jérôme S’enflamme" sur RMC Sport.

Haise lâche un gros indice sur son avenir avec Lens

L’entraîneur du Racing Club de Lens en a profité pour lâcher implicitement un indice sur son futur. Un avenir qu’il écrit avec Lens. Ces derniers jours, son nom avait été associé à Brighton Hove & Albion. Les Seagulls étaient en quête d’un nouvel entraîneur suite au départ de Graham Potter à Chelsea.

Au final, c’est Roberto de Zerbi qui a été choisi par le surprenant 4e de Premier League. Quant à Franck Haise, il espère mener le RC Lens à une qualification en Coupe d’Europe. Son contrat est encore valide jusqu’en 2025. « L’Europe ? J’espère que le club le vivra prochainement et j’espère que je le vivrai aussi avec le club », a confié le coach des Sang et or.