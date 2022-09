OGC Nice Mercato : Une importante signature annoncée au Gym

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 16:15





Président de l’ OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a fait une annonce concernant l’avenir du club. Une importante signature est attendue.

OGC Nice Mercato : Une nouvelle signature dans les tuyaux à l’OGCN

Ces derniers jours, l’avenir de Lucien Favre a alimenté moult spéculations. Au vu du mauvais début de saison des Aiglons, le technicien suisse était annoncé sur la sellette. Quelques noms circulaient même déjà pour la succession de Favre à Nice. Libres depuis leurs départs respectifs du PSG et de Bournemouth, Mauricio Pochettino et Scott Parker étaient présentés comme des potentiels remplaçants du Suisse. Le nom de l’ancien coach de Marseille André Villas-Boas a également été évoqué.

Mais aucun de ces entraîneurs ne débarquera en Côte d’Azur comme l’a indiqué Jean-Pierre Rivère. Le président de l’OGCN a conforté le technicien de 64 ans dans un entretien à L’Équipe. Dans sa sortie, le dirigeant niçois s’est également penché sur un autre dossier chaud du club. Après la nomination de Fabrice Bocquet au poste de directeur général, un autre poste sera pourvu.

Le successeur de Julien Fournier attendu à Nice

Le poste de directeur sportif est vacant à l’ OGC Nice depuis le départ de Julien Fournier. L’ancien responsable niçois a rejoint Parme en Serie B suite à son départ de l’OGCN. Pour Jean-Pierre Rivère, la succession de Fournier sera prochainement assurée. « Je peux comprendre que la presse et les supporters soient déçus des résultats après les effets d’annonce de cet été. On avait dit quoi ? On change de projet, on structure le club, on veut un directeur sportif. On n’allait pas en prendre un en plein mercato : les profils ciblés n’étaient pas disponibles », a d’abord indiqué le président du Gym avant de temporiser.

« On veut du top. On prend le temps. On perd peut-être des mois qui sont préjudiciables pour les résultats immédiats, mais qui ne le seront pas pour l’avenir du club. On a fait un mercato tardif, on doit trouver la bonne osmose. Et s’il y a des ajustements à faire au mercato d’hiver, on les fera », a assuré le dirigeant azuréen.