PSG Mercato : Barça, Dembélé se lâche sur son accord avec Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2022 à 18:45





Libre le 30 juin dernier, Ousmane Dembélé s’était mis d’accord avec Leonardo pour rejoindre le PSG. L’attaquant du Barça est revenu sur cette grosse rumeur.

PSG Mercato : La vérité d’Ousmane Dembélé sur son avenir avec le Barça

Récemment invité de l'émission « Rothen s’enflamme », Ousmane Dembélé s’est exprimé sur son été agité et son accord annoncé avec le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources espagnoles, l’ailier du FC Barcelone s’était entendu avec l’ancien directeur sportif Leonardo en vue d’une arrivée libre au PSG cet été. Mais Luis Campos, qui a pris la place du Brésilien, a finalement décidé de ne pas concrétiser les choses avec le clan Démbélé. Campos expliquant notamment que le profil de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais ne collait pas avec les caractéristiques de l’attaquant supplémentaire qu’il souhaitait recruter durant l’été.

« Nous n'avons pas signé Ousmane Dembélé parce que c'est un ailier. Or, nous n'en avons pas besoin dans notre système actuel », a indiqué Luis Campos sur RMC Sport. Pourtant, l’ancien coéquipier de Lionel Messi assure n’avoir jamais songé à quitter le club culé. « J’ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après, c’est des négociations, c’est contractuel, je ne me fixais pas », a confié le Champion du monde 2018 avant d’ajouter : « je ne me disais pas que j’allais quitter le club. »

Alors que les rumeurs l’annonçaient au PSG pour remplacer Angel Di Maria, parti à la Juventus Turin au terme de son engagement cet été, le natif de Vernon nie donc avoir conclu un accord avec tout autre club pour quitter les Blaugranas. Désormais heureux en Catalogne, Dembélé savoure pour la confiance de son nouvel entraîneur.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé est très heureux avec Xavi

Tout proche d’un départ à l’issue de son contrat, Ousmane Dembélé est reconnaissant à Xavi Hernandez pour la confiance qu’il lui accorde. Désormais lié aux Blaugranas jusqu’en juin 2024, l’ancien crack du Stade Rennais a donné sa parole dès le départ à son coach pour poursuivre l’aventure avec le Barça.

« Je me rappelle d’une réunion, lui et moi en décembre, où je lui ai dit que j’allais signer mon contrat », explique Dembélé sur le rôle de Xavi dans sa décision de prolonger. Même si les négociations ont été longues, l’international français de 25 ans assure avoir « toujours dit que je voulais rester à Barcelone et je me sens bien là-bas. »