ASSE Mercato : Une recrue estivale déclare sa flamme à Saint-Etienne

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 13:50





Reléguée en Ligue 2, l' ASSE a fait un gros mercato pour se renforcer et se remettre en marche en ciblant des profils qui collent à l'ADN des Verts.

ASSE Mercato : Léo Pétrot, vrai fan des Verts

Formé au club avant de partir en direction du FC Lorient, Léo Petrot est revenu au club cet été pour tenter de s'y imposer. Et si le joueur a bien progressé depuis son départ du Forez, il a toujours gardé le même amour pour l' ASSE. Un amour qui, selon lui, "se transmet de génération en génération". Questionné par Le Progrès sur son retour aux sources, le joueur s'est montré particulièrement emballé à l'idée de revêtir, à nouveau, le maillot vert.

Il explique que, pour lui, revenir à l' ASSE était une évidence. Fan des Verts depuis sa plus tendre enfance, il est logiquement très heureux de revenir dans son club formateur même si cela a été compliqué pour lui de devoir partir pour mieux revenir même si, comme il le concède, "c’était peut-être le chemin à prendre". Quoi qu'il en soit, celui dont le "grand-père est allé à la finale de Glasgow" en 1976 devra se montrer au niveau pour s'imposer dans une charnière assez bien fournie.

ASSE Mercato : Léo Petrot avait le choix cet été

Lui aussi interrogé dans Le Progrès, Dylan Chambost est revenu sur l'été mouvementé de son collègue et ami, Léo Petrot. En effet, il avoue au quotidien régional que le défenseur central "avait beaucoup de possibilités" et qu'il a choisi, de lui-même, de revenir dans le Forez pour tenter de s'imposer à l' ASSE même s'il admet l'avoir "pas mal embêté en lui posant beaucoup de questions" sur son avenir.

Ce retour aux sources de deux joueurs formés à l' ASSE, mais contraints de partir pour s'imposer, montre l'importance que l'AS Saint-Etienne accorde à sa formation. Tandis que les années précédentes ont été caractérisées par un mercato parfois plus clinquant, il semblerait que les Verts souhaitent revenir à l'essentiel et faire confiance à ses jeunes, à la manière d'Étienne Green, qui devrait conserver sa place dans les cages stéphanoises.