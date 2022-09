OM : Ligue des Champions, une nouvelle sanction tombe à Marseille

Publié par Timothée Jean le 26 septembre 2022 à 16:50





La direction de l’ OM ne pouvait laisser de tels agissements impunis. Elle a sanctionné des supporters suite aux incidents survenus contre Francfort.

OM : 17 supporters marseillais sanctionnés après Francfort

C’est un deuxième coup dur pour les supporters marseillais qui sont cette fois-ci sanctionnés par leur propre club. Après la commission de discipline de l’UEFA, qui a déjà décidé d’infliger un huis clos total à l’Olympique de Marseille pour son prochain match de Ligue des Champions suite aux violents événements survenus lors du choc OM-Francfort (0-1) le 13 septembre dernier au stade Vélodrome, c’est au tour de la direction phocéenne de sanctionner radicalement certains ultras.

Selon les dernières informations de RTL, l’Olympique de Marseille vient de suspendre les abonnements de 17 supporters pour deux années. Cette restriction serait liée au caillassage du bus de l’équipe allemande et l'utilisation de fumigènes en marge de la rencontre. Si la direction phocéenne attache une grande importance à un dialogue permanent et constructif avec les associations de supporters, elle ne peut que condamner fermement toutes « formes de violence ». Cette mesure vise non seulement à punir les auteurs de ces actes, mais l’ OM souhaite surtout éviter de nouveaux débordements lors de ces rencontres à domicile.

L'OM privé de son public pour la réception du Sporting

Après deux années d’absence, le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions est pour le moment décevant. Le club phocéen n’arrive toujours pas à renouer avec le succès dans cette compétition. L’ OM a concédé deux défaites en deux journées et se retrouve à la dernière place du groupe D. Pour conserver ses chances de se qualifier pour le prochain tour, l’équipe phocéenne devra s’imposer lors de sa double confrontation face au Sporting Portugal.

Sanctionné par l’ UEFA, Marseille ne pourra donc pas compter sur le soutien du public du Vélodrome lors de la réception du club portugais, le 4 octobre prochain, comptant pour la 3e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Par ailleurs, le Virage Nord sera aussi fermé pour la réception de Tottenham, le 1er novembre prochain, en raison des incidents survenus lors du match aller à Londres. Le club phocéen paye ainsi très cher les déboires de ses supporters.