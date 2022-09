Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio, futur entraîneur des Bleus ?

Publié par Thomas le 27 septembre 2022 à 12:41

Alors que Zinédine Zidane fait figure de favori pour remplacer Didier Deschamps en Equipe de France, le coach du Stade Rennais, Bruno Genesio, pourrait jouer les trouble-fêtes.

À quelques mois de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps voit son avenir comme incertain. Si l’entraîneur des Bleus a été conservé par sa direction après la débâcle de l’Euro en 2021, les récentes performances de l’Equipe de France laissent entrevoir un départ du coach après la Coupe du Monde. Un mini tremblement de terre donc quand on connaît la longévité du champion du monde 1998 à la tête de la sélection. Pour le succéder, un nom revient logiquement avec insistance depuis plusieurs années maintenant, Zinédine Zidane. Après avoir refusé le PSG cet été, l’ancien entraîneur du Real Madrid attend avec impatience de prendre la relève chez les Bleus mais le technicien de 50 ans n’est évidemment pas le seul à rêver de ce poste.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Bruno Genesio a fait état de ses ambitions futures. Le coach du SRFC, qui s’est refait une santé en Bretagne, après un épisode délicat à l’ OL, se dit prêt à reprendre un jour l’Equipe de France. " A l’avenir, moi je m’en sens capable. Je me sens capable d’entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable. "

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio pleinement concentré sur le SRFC

" D’abord il y a un sélectionneur qui est en place… Honnêtement moi j’aime l’équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde, avec un sélectionneur qui a un grand palmarès ", déclarait dans un premier temps hier soir Bruno Genesio pour relativiser l’idée d’une éventuelle arrivée en Bleus. Sous contrat jusqu’en 2025 et récemment prolongé par le Stade Rennais, le coach de 56 ans ne part pas comme favori dans cette course à la sélection. Avec pour objectif de faire passer Rennes dans une autre dimension, "Pep" sait que de la route sera longue avant de contempler toute expérience avec l’Equipe de France et préfère pour l’instant se dédier à 100% au projet breton.