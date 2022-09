Brésil : 75 buts, Neymar Jr proche de détrôner le Roi Pélé

Publié par Gary SLM le 28 septembre 2022 à 08:24

Joueur de classe mondial, le brésilien Neymar Jr du PSG pourrait bientôt débloquer un record de buts devenu jusqu'ici par le Roi Pelé.

Neymar proche de faire tomber le record du Roi Pélé

Au Brésil, terre de football, le Roi Pelé a avait placé haut la barre des buts inscrits avec la sélection. Neymar pourrait débloquer ce record de 77 buts établi par Edson Arantes do Nascimento il y a déjà plusieurs décennies. Le brésilien du Paris Saint-Germain s’en est rapproché hier en match amical face à la Tunisie (5-1).

Les hommes de Radhi Jaïdi n’ont pas fait le poids face à la star du Paris Saint-Germain et ses compatriotes. La sélection brésilienne a littéralement pulvérisé les Aigles de Carthage 5-1. Raphinha a ouvert le bal avec son premier but inscrit à la 11e minute. Richarlison a suivi avec son but à la 19e minute avant que Neymar n’inscrive sur pénalty son 75e but en sélection brésilienne 10 minutes plus tard.

Le joueur du FC Barcelone, Raphinha, est revenu à la charge avec son deuxième but de la soirée à la 40e minute du match. La réduction du score dès la 18e minute par Montassar Talbi n’aura finalement fait illusion que pendant un court moment. Grâce à ce succès, Neymar se rapproche du record de buts inscrits par le Roi Pelé en sélection brésilienne.

Les 24 et 28 novembre prochain, dans le cadre des matchs du Groupe G de la coupe du monde, Neymar Jr aura l’occasion de marquer 2 buts face à la Serbie et la Suisse. Il se hissera alors à la hauteur de son légendaire compatriote.