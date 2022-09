RC Lens : Un bon signe avant le derby contre le LOSC

Publié par Jules le 28 septembre 2022 à 20:12

Alors que le RC Lens et le LOSC se rencontreront dans deux semaines, les Sang et Or pourraient bien partir avec un avantage grâce à un international.

RC Lens : Fofana a vaincu Bayo en amical

La trêve internationale permet souvent aux joueurs de se changer les idées par rapport à la situation de leurs clubs. Pour Seko Fofana, cela a surtout été l'occasion de se rappeler du bon souvenir de Mohamed Bayo, deux semaines seulement avant le derby entre le RC Lens et le LOSC. En effet, la Côte d'Ivoire de Fofana est facilement venue à bout de la Guinée de Bayo, le match s'étant conclu par une victoire 3 buts à 1 pour les Éléphants.

Durant ce match, les duels entre Fofana et Bayo ont été multiples et l'avantage a tourné en faveur du capitaine du RC Lens. En effet, en plus d'être bon défensivement, Seko Fofana s'est également offert un but face à la Guinée, tandis que Mohamed Bayo, lui, n'a pas pu se rassurer avec les Syli national. Alors que le derby approche à grands pas, le milieu des Sang et Or pourrait bien avoir pris l'ascendant.

RC Lens : Fofana revient en forme de la trêve internationale

Alors qu'il a récemment prolongé avec son club, Seko Fofana va revenir en pleine confiance avant les deux matchs cruciaux du RC Lens. En effet, les Sang et Or affronteront d'abord l'OL ce week-end avant de disputer le derby face au LOSC. Le milieu de terrain lensois sera sûrement chargé à bloc après ses deux belles prestations contre le Togo (2-1) puis contre la Guinée (3-1). Le capitaine artésien a d'ailleurs marqué dans chacun de ces deux matchs avec sa sélection.

Le RC Lens, qui pointe actuellement à la 4e place de Ligue 1, va connaître un mois d'octobre agité. En effet, sur les quatre prochains matchs, le RCL va affronter trois équipes du top 7 de Ligue 1 avec des rencontres contre l' OL, le LOSC et l' OM. Un programme chargé qui pourrait avoir une importance énorme en fin de saison, au moment de faire les comptes.