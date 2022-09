ASSE : Laurent Batlles fait un choix fort avant Grenoble !

Publié par Jules le 29 septembre 2022 à 14:51

Le coach de l' ASSE, présent en conférence de presse, s'est livré sur plusieurs points et notamment sur le choix de son gardien pour le match à venir.

ASSE : Laurent Batlles est sûr de lui pour son gardien

C'est une question qui divise les fans de l' ASSE. Entre Étienne Green et Matthieu Dreyer, qui doit être le gardien numéro 1 de l'AS Saint-Etienne ? Tandis que Jérémie Janot, légende du club, s'est exprimé sur cette question, Laurent Batlles semble lui aussi avoir tranché. Et même s'il n'a dit aucun nom en conférence de presse, son choix semble arrêté.

« Je n'ai pas encore eu le temps de leur parler. Il y a une réflexion qui a été faite, il y a eu aussi tout ce que j'ai vu depuis 15 jours. Mon choix est fait depuis 3 ou 4 jours, voire même depuis la fin du stage. »

Pour la défense, l' ASSE devrait jouer avec « une défense à 3 » où Anthony Briançon, de retour avec les Verts, prendra la place de Jimmy Giraudon, suspendu contre Grenoble ce week-end en Ligue 2. Pour l'accompagner, Laurent Batlles a évoqué trois noms. Ceux de Mickaël Nadé, d'Abdoulaye Bakayoko et de Gabriel Silva. Reste à voir comment le coach stéphanois fera jouer tout ce beau monde en défense.

ASSE : Laurent Batlles a hâte de retrouver le public stéphanois

Passé par l' ASSE durant sa carrière de joueur, Laurent Batlles connaît la ferveur de Geoffroy-Guichard et sait à quel point celle-ci peut transcender les joueurs. Durant la conférence de presse d'avant-match, le coach stéphanois s'est prononcé sur le retour des supporters au stade ce week-end.

« Je suis impatient d'y être. J'ai envie de le vivre avec eux. Je pense que les joueurs aussi, les gens aussi. On a envie de vivre les choses pleinement avec nos supporters. On est dans notre stade et il va falloir que ça nous pousse à aller de l'avant. »

Espérons que pour le coach de l' ASSE, le retour des fans permette de réaliser de meilleurs résultats et d'être plus régulier. En effet, les Verts pointent pour le moment à une inquiétante 18e place et n'ont toujours pas enchaîné deux victoires d'affilée.