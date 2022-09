Angers - OM : Le onze de Marseille avec un important retour

Un retour de taille est annoncé dans le onze de Marseille pour l’affiche Angers - OM ce vendredi en ouverture de la 9e journée.

L’Olympique de Marseille va tenter de renouer avec la victoire ce vendredi contre l’Angers SCO. L’ OM se déplace sur la pelouse du club de l’Anjou en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette rencontre, Igor Tudor a déjà confirmé un important retour dans son onze entrant. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a annoncé le retour de Gerson. Le milieu brésilien était resté sur le banc lors du nul contre le Stade Rennais (1-1).

« Demain Gerson sera titulaire. C’est un joueur fort et il est important pour nous. Surtout dans les trois de devant et on attend beaucoup de sa part. »