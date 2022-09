OM : Igor Tudor, l’heure des grandes manœuvres a enfin sonné !

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2022 à 13:53

Le déplacement à Angers sera le début d’un long marathon pour l’ OM. L’entraîneur Igor Tudor devra bien négocier cette série infernale de rencontres.

OM : Igor Tudor face à un calendrier dantesque

Disputer 11 matchs en une cinquantaine de jours, telle est la mission périlleuse qui attend les joueurs de l’ OM. Ce long marathon débutera dès ce week-end et s’étendra jusqu’au 13 novembre prochain avec une rencontre décisive face à l’AS Monaco. Un enchaînement de matchs intense, condensé sur une courte période en raison de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a totalement chamboulé le calendrier des grands championnats européens.

L’Olympique de Marseille débutera donc cette course infernale ce vendredi soir face à Angers SCO. Auteur d’un début de saison globalement réussi, en dépit de quelques contre-performances sur la scène internationale, le club phocéen veut poursuivre sa belle dynamique en championnat. Toujours invaincus en Ligue 1 cette saison, les Marseillais tenteront de s’imposer face à une équipe angevine qui a enchaîné deux victoires de suite lors de ses deux dernières rencontres. Et en cas de victoire, l’OM prendrait provisoirement la tête du classement devant son rival, le Paris Saint-Germain.

OM : Igor Tudor devrait faire tourner son effectif

Pour cette rencontre entre Angers SCO et l'Olympique de Marseille, l’entraîneur Igor Tudor a prévu d’apporter quelques changements dans son onze de départ habituel. Il faut dire que les organismes des athlètes marseillais ont durement été sollicités en ce début de saison au point où la fatigue commence à se ressentir et les blessures s’enchaînent de plus en plus au sein de l’effectif marseillais. En plus d’Eric Bailly, qui ne semble pas totalement remis de sa blessure, Sead Kolasinac a, lui aussi, rejoint l’infirmerie du club. Le défenseur bosnien s’est blessé à l’entrainement à la veille du déplacement à Angers, selon les informations de L’Équipe. Celui qui devrait succéder à Nuno Tavares dans le couloir gauche phocéen devrait donc manquer ce choc comptant pour la 9e journée de Ligue 1.

Arrivé en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss reste l’un des Marseillais les plus utilisés de la saison. Il a été également sollicité avec l’Équipe de France lors de cette trêve internationale avec 135 minutes disputées en deux rencontres de Ligue des Nations. Si Igor Tudor assure que l’ancien crack du RC Lens « n’est pas si fatigué que cela », le patron du banc de l’ OM sait que la bonne gestion de ses troupes sera décisive pour la suite de la saison. Face à ce calendrier dantesque, l’entraîneur marseillais a déjà en tête de faire de souffler des joueurs très sollicités et de voir de nouvelles têtes dans son onze de départ.

OM : Luis Suarez, toujours en difficulté à Marseille

Pour l’heure, la première titularisation du trio Gerson, Dimitri Payet et Alexis Sanchez a été décevante face à l’Eintracht Francfort (0-1) en Ligue des champions. Si le Chilien reste toujours une arme redoutable en attaque, le Brésilien et le Réunionnais peinent à retourner leur meilleur niveau sous le maillot phocéen. Relégués sur le banc de touche face au Stade Rennais, les deux jours ont payé leur mauvaise prestation face à l’écurie allemande. Le temps est peut-être venu pour eux de se relancer à l’ OM.

En tout cas, Igor Tudor compte offrir une nouvelle chance à son milieu offensif Gerson qui sera titulaire ce vendredi soir face à Angers SCO. Dimitri Payet devrait lui aussi débuter cette rencontre. Par contre, Luis Suarez est bien parti pour patienter sur le banc de touche. Les débuts du buteur colombien sous le maillot furent très intéressants, avec un doublé pour son premier match face au Stade de Reims (4-1). Mais moins de deux mois plus tard, l'enthousiasme a laissé place au doute sur son adaptation à Marseille. L’ancien avant-centre n’est pas considéré comme une option fiable aux yeux de Tudor pour le moment, ce qui pourrait profiter à un autre attaquant.

OM : Bamba Dieng vers un retour en attaque

Véritable révélation de l’ OM la saison dernière, Bamba Dieng ne s'attendait probablement pas à un tel déclassement brutal au moment de la reprise de fonction d’Igor Tudor. L’international sénégalais n’a jusqu’ici disputé aucun match sous le maillot phocéen. Et son départ semblait acté à Marseille. Il était proche de rejoindre l’OGC Nice avant d’être recalé à la visite médicale. Depuis, le jeune attaquant est mis à l’écart du groupe phocéen, mais sa situation devrait radicalement changer.

C’est d’ailleurs Igor Tudor lui-même qui a confirmé son retour en indiquant que « Dieng s'entraîne avec nous et fait maintenant partie du groupe ». Ce renfort offensif dont l’ OM a tant besoin pourrait ainsi être un joueur qui était proche de s’en aller. Ce revirement de situation peut surprendre, mais l’entraîneur de l’OM est bien arrivé à un stade où il faudra procéder à quelques réaménagements techniques en vue de faire face à ce rythme infernal de matchs, tout en restant très compétitif.