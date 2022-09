PSG : Au cœur de la tourmente, Neymar se défend

Publié par Jules le 30 septembre 2022 à 17:28

Alors que le PSG reçoit l'OGC Nice demain au Parc des Princes, Neymar est, quant à lui, au cœur d'une polémique qui prend de l'ampleur ces dernières heures.

PSG : Neymar critiqué pour avoir soutenu Bolsonaro

Alors que le Brésil est en pleine campagne électorale, le climat est nécessairement tendu. À quelques jours de l'élection, les deux candidats, Bolsonaro et Lula, réunissent leurs soutiens, et notamment les célébrités. Dans ce petit jeu-là, Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, a décidé d'apporter son soutien à Jair Bolsonaro, un élément qui a du mal à passer en raison du caractère sulfureux du président sortant qui divise l'opinion publique.

En effet, sur ses réseaux, la star du PSG a publié hier une vidéo appelant le peuple brésilien à voter pour Bolsonaro, encouragé par une musique qui incite les gens à donner leur voix au président sortant avec pour refrain : « Vote, vote et confirme, le 22, c'est Bolsonaro. » Un soutien qui a été assez mal perçu, que ce soit en France ou au Brésil, notamment en raison des prises de position que Bolsonaro avait pu avoir sur la question écologique, qui avait choqué il y a plusieurs mois de cela.

Depuis, de nombreux internautes se sont scandalisés de la prise de position de Neymar concernant les élections brésiliennes à venir. Beaucoup de gens reprochent en effet à l'attaquant du PSG d'utiliser sa notoriété, notamment auprès des plus jeunes, pour prendre parti pour Jair Bolsonaro. Un scandale dont l'attaquant brésilien se serait bien passé avant le match contre l'OGC Nice de demain soir.

PSG : Neymar réagit à la polémique Bolsonaro

Dans la tourmente, l'attaquant du Paris SG ne se laisse pas faire. Sur son compte Twitter, Neymar a répondu aux critiques en faisant valoir sa liberté d'expression, d'autant plus dans le contexte des élections démocratiques au Brésil.

« On parle de démocratie et d'un tas de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre. »

Une défense assez offensive de la part de l'attaquant du PSG qui prend à parti ses détracteurs. Sous le tweet en question de nombreux messages mettent en cause Neymar, parfois accompagnés d'insultes et de menaces. Quoi qu'il en soit, le Brésilien ne se démonte pas et ne semble pas prêt à faire marche arrière, lui qui affiche un soutien assez net à Bolsonaro durant ces élections qui divisent le Brésil de façon très nette.