LOSC : Fonseca confirme d'importants renforts contre Lorient

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 09:46

Paulo Fonseca a donné des nouvelles de son groupe en marge du déplacement du LOSC ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient.

LOSC : La grande annonce de Paulo Fonseca avant Lorient

Court vainqueur de Toulouse (2-1) avant la trêve internationale, le Lille OSC se déplace ce dimanche sur le terrain du FC Lorient. Face au surprenant 3e de Ligue 1, le LOSC peut compter sur toutes ses forces vives. En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé qu’il disposait d’un groupe au complet pour cette affiche comptant pour la 9e journée du championnat. La récente trêve internationale n’aura donc été préjudiciable à aucun Dogue comme l’indique le technicien portugais.

« Les joueurs sont revenus dans de bonnes conditions, il n’y a aucun problème. Timothy Weah, Edon Zhegrova et Rémy Cabella sont opérationnels. Tout le monde est là pour la première fois. C’est maintenant à moi de faire des choix et c’est un bon problème qui se pose. Je préfère avoir plus de solutions. Rémy n’est pas encore en condition parfaite pour débuter, c’est un risque, mais il est prêt à aider l’équipe ».

Ultime répétition pour Lille avant le derby

Cette rencontre contre le FC Lorient fera office de dernière répétition pour le Lille OSC avant le derby du Nord. Le LOSC reçoit le RC Lens lors de la prochaine journée. À l’image des Merlus, les Sang et or (4es) réalisent un bon début de saison. Lens fait partie des clubs encore invaincus en championnat cette saison aux côtés du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, le leader provisoire. Pour le moment, Paulo Fonseca préfère se projeter sur le match à Lorient. Un déplacement qui s’annonce périlleux face à un adversaire en grande forme. Le club Morbihan vient d’aligner quatre victoires de suite en championnat.

« Je ne pense pas encore au derby contre Lens. Je ne me concentre que sur Lorient. Ils ont tout gagné à la maison. Ils sont très durs à jouer. Ils utilisent la transition avec trois joueurs très rapides en pointe. On doit faire le match parfait. Les joueurs l'ont bien compris ».