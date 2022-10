PSG Mercato : Le FC Lorient tente une opération sensationnelle à Paris

Publié par Team Foot Sur 7 le 01 octobre 2022 à 17:07

Surprise de cette première partie de saison avec une 3e place au classement derrière le PSG et l’OM, le FC Lorient veut se renforcer chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le FC Lorient cible un milieu du Paris SG

À la recherche de renforts pour la seconde partie de saison, le FC Lorient voudrait piocher au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs du Paris SG, Warren Zaïre-Émery était très sollicité durant le dernier mercato estival. Outre plusieurs clubs étrangers, le milieu de terrain de 16 ans était notamment attendu au RC Lens. Mais Luis Campos et Christophe Galtier ont pris la résolution de le retenir au PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Émery pourrait toutefois faire ses valises et quitter les rangs des Rouge et Bleu lors du marché des transferts de janvier. Aux dernières nouvelles, le FC Lorient serait intéressé par les services du Titi parisien et les prochaines semaines pourraient être décisives pour son avenir.

PSG Mercato : Warren Zaïre-Émery prêté à Lorient cet hiver ?

En effet, d’après les informations de Saber Desfarges, le FC Lorient serait très intéressé par le profil de Warren Zaïre-Émery. Le journaliste de Prime Vidéo explique que les dirigeants des Merlus souhaiteraient attirer l’international français des moins de 19 ans dans le cadre d’un prêt sans option d’achat durant l’hiver. Désireux d’obtenir du temps de jeu pour progresser, le natif de Montreuil pourrait être intéressé par la possibilité d’évoluer parmi l’élite durant six mois de façon régulière.

Véritable espoir du centre de formation du Paris SG, le coéquipier de Kylian Mbappé a déjà disputé deux matches de Ligue 1 cette saison avec le Champion de France en titre. Cet été, il était très proche de rejoindre le RC Lens en prêt, comme l’avait révélé le journal L’Équipe. Reste maintenant à savoir si les décideurs parisiens seront finalement prêts à le laisser filer en janvier.