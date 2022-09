RC Lens : Une affaire en or se précise pour les Sang et or

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 06:35





Le RC Lens serait proche de réaliser une importante acquisition. Confirmation faite par Arnaud Pouille, le directeur général du Racing.

RC Lens : Un important rachat se profile pour le RCL

Invaincu en Ligue 1 et quatrième du championnat, le Racing Club de Lens réalise un début de saison prometteur. Les Sang et or restent d’ailleurs sur une série de 15 matchs sans défaite à domicile. La direction du RC Lens entend d’ailleurs acquérir cette forteresse de plus de 38 000 places. L’Équipe révèle que le Racing dispose d’un bail d’une durée de 50 ans depuis 2022. Mais le club artésien souhaite devenir le propriétaire de son stade comme l’a confirmé Arnaud Pouille. Le directeur général du club nordiste assure que des discussions ont déjà été engagées dans ce sens. Le responsable admet néanmoins que cette acquisition n’est pas imminente. Il faudra encore attendre avant de connaître l’épilogue de ce dossier.

Discussions engagées pour le rachat de Bollaert

« Il y a des discussions en cours. Il y a un intérêt commun ville, communauté d’agglomération et club. Maintenant cela fait partie des sujets de discussion avec ses collectivités. On avance sereinement. Ça va prendre du temps, je pense », a confié Arnaud Pouille au micro de RMC Sport. Le Racing Club de Lens va d’ailleurs retrouver son antre lors de la prochaine journée. Ce sera dimanche le 2 octobre lors de la réception de l’Olympique Lyonnais lors de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Les Lyonnais restent sur trois défaites de rang en championnat avant de se rendre à Bollaert. Les Sang et or entendent profiter de la mauvaise passe de Lyon pour mettre la pression sur Paris, Marseille et le FC Lorient, surprenant 3e de Ligue 1 Uber Eats. Après deux saisons terminées à la 7e place, Franck Haise souhaite terminer à une place européenne cette année.