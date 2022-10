AS Monaco : L’annonce fracassante de Ben Yedder après Nantes

Très en vue lors du carton de l’AS Monaco contre le FC Nantes, Wissam Ben Yedder en a profité pour glisser un message à Didier Deschamps.

La mauvaise passe de l’AS Monaco en début de saison semble déjà un lointain souvenir. Dimanche, l’ASM a aligné une nouvelle victoire en championnat. Le club de la Principauté a dominé le FC Nantes lors de la 9e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont signé un carton (4-1) contre les Canaris. Une réalisation de Breel Embolo et un triplé de Wissam Ben Yedder ont permis au club princier de dominer son adversaire du jour. Vainqueur de Nantes, Monaco a signé sa quatrième victoire de rang en championnat et conserve sa 5e place au classement. Auteur d’un triplé contre le FCN, Wissam Ben Yedder a glissé un message sur son avenir à court terme. Un message notamment adressé à Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus n’a pas fait appel à Wissam Ben Yedder malgré l’avanche de blessures en équipe de France lors de la dernière trêve. Une situation autant frustrante pour Philippe Clément que pour son protégé. L’entraîneur de l’AS Monaco avait d’ailleurs affiché son optimiste en marge de cette rencontre entre l’ASM et le FCN. Un optimisme également affiché par le principal concerné au micro de Canal Plus. Il souhaite être de l’aventure au Qatar dans quelques semaines pour la Coupe du monde. L’attaquant tricolore de 32 ans compte 6 réalisations en 11 apparitions cette saison.

« Je n’ai jamais rien lâché, je continue de me donner à fond. Tout le monde rêve de cette Coupe du Monde et de cette liste. Tout le monde est attentif. Il faut savoir cravacher. Je fais le maximum pour me relever et continuer à bosser. L’équipe passe avant tout aussi. On a vu que les places sont chères, tout le monde est bon. C’est au coach de faire ses choix. En club, j’essaie de continuer à travailler pour continuer à être performant. Je ne lâcherai pas. »