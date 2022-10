PSG Mercato : Le Paris SG piste un grand attaquant de Serie A

Publié par Thomas G. le 05 octobre 2022 à 10:01

Toujours à la recherche d'un nouvel attaquant, le PSG aurait déjà planifié de recruter un serial buteur de Serie A durant le prochain mercato estival.

PSG Mercato : Le Paris SG suit un grand attaquant en Italie

Le Paris Saint-Germain a vécu un été mouvementé avec en premier lieu la prolongation de Kylian Mbappé qui a lancé le nouveau chapitre du projet. Le PSG s’est ensuite séparé de Mauricio Pochettino et Leonardo pour laisser la place à Christophe Galtier et Luis Campos. Le nouveau duo du Paris SG souhaitait renforcer l’effectif parisien à tous les niveaux. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, Milan Skriniar n’a pas signé et un deuxième attaquant n’a pas pu être recruté.

Le Paris Saint-Germain veut rectifier le tir dans les mois à venir, et en hiver la priorité sera Milan Skriniar. Le prochain mercato estival pourrait en revanche coïncider avec l’arrivée d’un grand attaquant au PSG. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain suit attentivement la situation de Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Juventus acheté 80 millions d’euros à la Fiorentina est en difficulté en ce début de saison. Les dirigeants du Paris SG auraient prévu de tenter leur chance si la Juventus ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Les Bianconeri ont besoin de finir dans les quatre premiers sous peine de devoir vendre plusieurs gros joueurs. Dusan Vlahovic pourrait donc être le fameux pivot recherché par le PSG qui permettrait à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté.

PSG Mercato : Les Parisiens doivent gagner à Lisbonne

Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir sur la pelouse de l’Estadio da Luz, un stade qui ne réussit pas aux Parisiens. Le club de la capitale avait perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en août 2020. En plus de cette revanche personnelle, le PSG doit confirmer sa bonne entame en prenant seule la place de leader dans ce groupe H.

Le Paris Saint-Germain va devoir se méfier des Lisboètes qui revivent en ce début de saison avec leur nouvel entraîneur. Le club de la capitale va croiser la route de Julian Draxler qui pourrait être le bourreau de ses anciens coéquipiers ce soir. Le PSG a un deuxième gros test ce soir, une victoire leur permettrait de prendre une sérieuse option pour la qualification en 8e de finale.