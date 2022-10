Stade de Reims : Une sanction tombe à Reims avant Paris

Publié par Enzo Vidy le 06 octobre 2022 à 10:35

Suite à son carton rouge reçu le week-end dernier à Troyes, un joueur du Stade de Reims a écopé de deux matchs de suspension.

Stade de Reims : Junya Ito lourdement sanctionné par la commission de discipline

Lors du match nul 2-2 dans le derby face à l'ESTAC au stade de l'Aube, les Rémois ont encore fini le match en infériorité numérique suite à l'exclusion de Junya Ito à la 56e minute de jeu. Hier soir, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict, et cela ne va pas arranger Oscar Garcia qui va devoir se passer de son attaquant durant les deux prochains matchs. Auteur de trois buts avec le club champenois cette saison, le Japonais réalisait un super match jusqu'à son exclusion avec notamment une passe décisive et un but. Mais seulement deux minutes après avoir redonné l'avantage à son équipe, il est coupable d'un vilain geste sur le joueur troyen et est logiquement expulsé par Benoît Millot.

Son expulsion a coûté très cher à son équipe qui maîtrisait la rencontre depuis le début du match et qui a finalement cédé dès l'entame du temps additionnel. De ce fait, il manquera la réception du PSG samedi prochain, ainsi que le déplacement à Lorient le week-end suivant. Deux gros rendez-vous pour le Stade de Reims qui devra faire sans son attaquant japonais.

Stade de Reims : La situation devient urgente pour Oscar Garcia et les Rémois

Actuellement à la 17e place de Ligue 1, synonyme de relégation en fin de saison, la crise semble bel et bien présente au Stade de Reims. Entre les mauvaises performances qui s'enchaînent, et les cartons rouges qui n'en finissent plus de tomber matchs après matchs, le début de saison rémois est catastrophique à tous les niveaux. Samedi, le SDR reçoit le PSG à Auguste-Delaune, et il serait fort conseillé de réussir à finir le match à 11. Car même avec tous les joueurs sur le terrain, la soirée s'annonce bien difficile pour les hommes d'Oscar Garcia.