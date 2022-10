Fribourg-FC Nantes : La compo du FCN avec un grand retour !

Jour de match pour Antoine Kombouaré et ses hommes qui se déplacent à Fribourg en Ligue Europa. Découvrez la compo du FC Nantes.

En grande difficulté en championnat, le FC Nantes se retrouve face à une montagne ce soir, pour la 3e journée de Ligue Europa. Après sa lourde défaite contre l’AS Monaco, le FCN doit affronter le leader (ex-aequo) de Bundesliga et du groupe G, Fribourg. Un défi monstre pour Antoine Kombouaré qui a tenu à rappeler en conférence de presse hier, la différence de standing entre les deux équipes depuis la reprise.

"Fribourg est évidemment favori demain. C'est une équipe qui travaille très bien. Leur parcours parle pour eux, ils sont en tête de la Bundesliga et premiers de leur groupe. Et nous, en championnat, on n'est pas bien mais demain, on a envie de faire un grand match."