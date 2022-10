FC Nantes : Kombouaré annonce la couleur contre Fribourg

En marge du déplacement du FC Nantes à Fribourg, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur l’état d’esprit de son groupe dans le dur.

Le FC Nantes reste sur une déconvenue en championnat avant de retrouver la Coupe d’Europe ce jeudi. Nantes se déplace sur la pelouse de Fribourg pour la 3e journée de Ligue Europa. Les Canaris vont également tenter de renouer avec la victoire contre les Allemands. Les hommes d’Antoine Kombouaré restent sur un lourd revers contre Qarabag en C3 (3-0). L’entraîneur nantais souhaite surtout tirer les leçons après la gifle reçue à Louis II (4-1). S’il reconnaît les carences de son équipe, le technicien kanak garde confiance en son groupe.

« Quand tu enchaînes des défaites, forcément... Mais je sais que ce groupe a des qualités et les ressorts pour rebondir. Mon travail depuis dimanche, c’est de leur faire comprendre que la qualité est là. Encore une fois, j’ai confiance en eux. On a peut-être du mal à trouver le rythme entre le Championnat et la Coupe d’Europe mais on n’a plus d’excuses. Le match de demain [ce jeudi, ndlr] sera un gros test pour nous. On a besoin d'un match référence. »