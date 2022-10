OGC Nice : Les regrets de Favre malgré la victoire à Slovacko

Publié par Ange A. le 07 octobre 2022 à 06:31

L’ OGC Nice s’est imposé sur le plus petit des scores jeudi en Ligue Europa Conférence contre Slovacko. Pas de quoi emballer Lucien Favre.

OGC Nice : Les Aiglons enfin victorieux en Coupe d’Europe

Battu par le Paris Saint-Germain en Ligue 1 samedi dernier (2-1), l’ OGC Nice a renoué avec la victoire ce jeudi soir. Un but de Nicolas Pépé sur la pelouse de Slovacko a permis aux Aiglons de s’imposer lors de la 3e journée de la Ligue Europa Conférence. Un succès qui est d’ailleurs le premier du Gym en Coupe d’Europe cette saison. Il permet au club azuréen de se relancer dans son groupe après deux matchs nuls et d’occuper la 2e place derrière le Partizan Belgrade. Lucien Favre se satisfait du résultat ramené de République Tchèque. Le coach niçois salue notamment la solidité défensive de son équipe.

« On était relativement bien pendant 75 minutes, puis la fin était très dure. Ils ont essayé le tout pour le tout, il y avait 1-0 pour nous. (…) On a bien tenu défensivement. C’était aussi l’objectif, car c’est important de défendre et de bien défendre. On l’a bien fait. »

Une petite déception pour Lucien Favre

Malgré ce précieux succès, Lucien Favre exprime un certain regret. L’entraîneur de l’ OGC Nice déplore le manque de réalisme de ses attaquants. Selon lui, l’addition aurait pu être plus salée s’ils s’étaient montrés adroits sur certaines occasions. Il attend également plus de percussions et de vitesse dans les phases offensives lors des prochaines échéances. Victorieux en Coupe d’Europe, le Gym reçoit notamment l’ESTAC dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1.

« Il y a un poteau et une latte [une barre transversale, ndlr]. Latte et poteau, c’est déjà deux belles occasions. Si elles sont dedans, c’est but. Il n’y a pas de contestation, c’est but deux fois, donc ça aurait pu faire 3 à 0. »