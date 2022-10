Montpellier HSC : Une révélation du MHSC de retour avant l'AS Monaco

Publié par Jules le 07 octobre 2022 à 11:05

Le Montpellier HSC, qui sort d'une grosse défaite contre le Toulouse FC le week-end dernier, veut se relancer contre l' AS Monaco ce dimanche.

Montpellier HSC : Plusieurs retours à prévoir contre l'AS Monaco

On l'a déjà appris cette semaine, le Montpellier HSC devrait enregistrer le retour de plusieurs joueurs clés de son effectif. Parmi les noms qui circulaient en début de semaine, Jonas Omlin et Maxime Estève, tous les deux blessés, pourraient être alignés ce week-end par Olivier Dall'Oglio face à l'AS Monaco. Des retours qui vont faire du bien au MHSC, mais qui risquent de ne pas être les seuls pour le club montpelliérain.

En effet, Midi Libre annonce qu'un autre cadre du Montpellier HSC devrait être apte à tenir sa place dans l'effectif d'Olivier Dall'Oglio. En effet, Faitout Maouassa, qui a manqué les deux derniers matchs du MHSC, pourrait lui aussi être de retour ce dimanche avec son club. Néanmoins, le quotidien régional tempère, en expliquant que le latéral gauche devra sans doute avoir besoin de temps pour retrouver le rythme et risque donc de commencer le prochain match sur le banc.

Faitout Maouassa, la révélation du MHSC en début de saison

Ce retour pourrait s'avérer essentiel pour le Montpellier HSC. En effet, le latéral gauche formé à Nancy, puis passé par Nîmes et le Stade Rennais a été l'un des joueurs clés d'Olivier Dall'Oglio en début de saison. Auteur d'un but et de quatre passes décisives en seulement 9 matchs de Ligue 1 cette saison, il s'est d'ores et déjà montré particulièrement décisif avec le club héraultais.

Prêté par le Club Bruges jusqu'à la fin de la saison, Faitout Maouassa est l'une des très bonnes pioches du Montpellier HSC dans un mercato qui a été très agité. Sur le flanc gauche, le joueur de 24 ans apporte beaucoup sur le plan offensif, et se retrouve souvent, un cran plus haut, pour apporter du danger dans la défense adverse. Nul doute qu'il pourra s'avérer très utile pour le MHSC contre l'AS Monaco si sa forme lui permet de fouler la pelouse.