OGC Nice : Une sanction attendue après la victoire face à Slovacko

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2022 à 11:58

À la suite de l’incident survenu lors du choc Slovacko-OGC Nice (0-1), des sanctions devraient être prises contre le club tchèque.

Slovacko-OGC Nice : Bulka touché à la tête par un projectile

Ce jeudi soir, l’ OGC Nice se déplaçait en République Tchèque pour affronter le FC Slovacko dans le cadre de la troisième journée d'Europa League Conference. Auteur de deux nuls lors de ses deux premières rencontres, le Gym devait s’imposer face aux Tchèques pour conserver ses chances de qualification. Et les Aiglons ne sont pas passés à côté de leur objectif. Les hommes de Lucien Favre se sont imposés (1-0) face au FC Slovacko, grâce à un but de Nicolas Pépé, bien aidé par une faute de main du gardien adverse, Filip Nguyen. Grâce au succès à l’extérieur, l’OGC Nice occupe la deuxième place de la poule D avec cinq points au compteur.

Mais cette rencontre a été marquée par un jet de projectile sur Marcin Bulka. Alors qu’il s'apprêtait à tirer un six mètres, le gardien de but niçois a reçu en pleine tête un gobelet rempli de bière, lancé depuis les tribunes derrière lui. Visiblement touché, l’international polonais est resté au moment au sol, le temps de le soigner et de se remettre du choc. Si le match n’a pas été interrompu, ce vilain geste risque de coûter très cher au club tchèque.

L’UEFA va sévir pour ce jet de projectile

En effet, la réaction de la commission de discipline de l’UEFA est attendue. Selon plusieurs sources concordantes, l’instance devrait rapidement ouvrir un cas de discipline et le FC Slovacko pourrait être sanctionné pour les déboires de ses supporters. La perspective d’un huis clos partiel pour la prochaine journée de Ligue Europa Conférence n’est pas à exclure.

À noter que les supporters de l’OGC Nice étaient interdits de déplacement à Slovacko en raison des violents incidents survenus lors de la réception de Cologne. Malgré cette interdiction, une quarantaine de supporters du Gym étaient présents dans l’enceinte. Même si la vente des billets était officiellement interdite aux fans niçois, certains d’entre eux ont réussi à acheter des tickets au marché noir.