FC Lorient : Régis Le Bris se méfie du Stade Brestois

Le FC Lorient, en pleine forme ces dernières semaines, se déplace à Brest. Régis Le Bris s'attend à un derby plus compliqué qu'il n'y paraît.

Présent lors du point presse d'avant-match, Régis Le Bris est revenu sur la forme du prochain adversaire du FC Lorient, à savoir le Stade Brestois. Malgré la mauvaise forme de ce dernier, qui reste sur 6 matchs sans victoire, le coach des Merlus ne veut pas se fier uniquement aux résultats de l'adversaire pour se préparer à ce derby breton.

"Brest est une équipe qui, jusqu'à présent, n'a pas obtenu beaucoup de résultats, qui se bat par contre et qui n'est jamais très loin [...] de pouvoir décrocher des victoires. Donc on s'attend à un match très relevé sur le plan de l'intensité et très relevée sur le plan de la compétitivité. Elle est intense, elle est agressive, impactante dans les duelles et dans son énergie."